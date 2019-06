Boris Džonson spustio slušalicu Trampu

Bivši britanski ministar spoljnih poslova i kandidat za premijera te zemlje Boris Džonson izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp prilikom nedavne posete pokušao da ga pozove telefonom, ali da je on pomislio da je reč o šali i prekinuo vezu.

On je za „Sunday Time“s rekao da je primio poziv od nekoga ko je tvrdio da ga želi spojiti sa predsednikom Trampom.

– Ta osoba imala je blago irski naglasak i rekla je da zove iz centrale broj 10, i da želi da me spoji sa američkim predsednikom koji želi da razgovara sa mnom. I rekla mi je da će me povezati sa sobom za situacije u Beloj kući. Ja sam razmišljajući brzo kao i obično rekao svim vašim slušaocima na radiju Kilkeni, niste me ni na trenutak prevarili – rekao je Džonson.

Nakon toga, kaže Džonson prekinuo je vezu i pozvao centralu broj 10, gde mu je rečeno, da je to bio predsednik Tramp.

Džonson i Tramp su na kraju ipak razgovarali i bivši britanski šef diplomatije rekao je da mu Tramp nije samo poželeo dobro, već je bio veoma zainteresovan da intenzivira ekonomsku saradnju i da sklopi sporazum o slobodnoj trgovini.

Kako se navodi, Tramp je zatražio i sastanak sa Džonsonom, ali je ovaj morao da ga odbije uz obrazloženje da mora da se priprema za kampanju za lidera Konzervativne stranke, prenosa agencije.