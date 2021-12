Bosanka u Australiji priznala da je ubila dve ćerke, proglašena je nevinom (foto)

Četrdesetogodišnja Milka Đurasović, poreklom iz BiH, koja je na suđenju priznala da je ubila ćerke, desetogodišnju Miju i šestogodišnju Tianu, čija tela je pronašao otac Nenad u oktobru 2019. godine, u sredu je proglašena nevinom na Vrhovnim sudom Zapadne Australije zbog mentalne nestabilnosti.

Psihička bolest

Sudija Stiven Hal zaključio je da je njena psihička bolest bila toliko jakog intenziteta da nije mogla da u momentu shvati da ne sme da ubije devojčice ni sebe. Majka je proglašena nevinom za oba ubistva. Sudija je naredio da ostane u pritvoru do naloga guvernera nakon čega će biti puštena na slobodu, prenosi Dejli Mejl.

Sudija Hal saglasio se s trojicom psihijatara, koji su svedočili tokom suđenja, da Đurasović, koja je radila kao medicinska tehničarka, nije imala kapacitet da zna šta je radila pogrešno i u mislima je ubila svoju decu kako ne bi morale da žive bez nje.

– Svaki slučaj ubistva, po definiciji, uključuje tragičan gubitak života, međutim, ovaj slučaj je duboko tužan. Žrtve su dvoje male dece, sestre od 6 i 10 godina. Bile su to bistre, živahne devojke koje je njihova porodica jako volela. Nema racionalnog razloga zašto bi neko želeo da ih povredi, a ponajmanje njihova majka, koja je, po svemu sudeći, duboko brinula o njima. Ali, 2019. njihova majka, optužena, prestala je da bude racionalna. Razvila je značajnu mentalnu bolest – rekao je sudija.

Nenad Đurasović, otac ubijenih devojčica, odbio je da komentariše slučaj nakon presude, osim što je rekao da je presuda očekivana.

Državni tužilac Džastin Valej rekao je da ih je na dan kada su dve devojčice umrle, Đurasović ujutro odvezla u školu, ali je okrenula auto i vratila se kući, odlučivši da ne može da nastavi da živi, i da ne želi da ostavi devojčice bez svoje majke.

– Kako je sve više razmišljala o samoubistvu, mislila je da ne može da ostavi svoju decu, počela je da razmišlja o tome kako bi svi mogli da odu zajedno. Pogledala je etikete na školskim torbama svoje dece i izgledale su kao oznake iz mrtvačnice, i mislila je da to znači da ona i deca moraju da umru – rekao je Valej.

Kada su se vratile kući, Đurasović je uključila usisivač kako bi smanjila buku pre nego što je ubila Tianu, a zatim i Miju.

– Optužena je provela neko vreme hodajući po kući, ljubila je i grlila devojke i uzela neke igračke i stavila ih pored svake devojčice – rekao je tužilac.

Pronađena na plaži

Na snimku snimljenom na mobilnom ubrzo nakon ubistva, Đurasović je zamolila svog supruga da je ostavi da umre, jer je planirala da sebi oduzme život.

– Žao mi je, žao mi je, nisam znala. Bile su OK, nisu puno patile, to jest Tiana, Mia se malo borila…ako nisam gotova dok ovo gledaš, Nenade, molim te pusti me da umrem, oprostite svi, ja sam kriva za sve. Žao mi je – rekla je na bosanskom jeziku.

Đurasović je potom bezuspešno pokušala da izvrši samoubistvo u porodičnoj kući pre nego što se odvezla do plaže Vitfords kako bi ponovno pokušala da sebi oduzme život. Kad je njen muž stigao kući, video je poruku na prednjoj strani u kojoj mu je poručeno da ne ulazi unutra. Utrčao je i otkrio Mijino telo. Susedi su pozvali policiju nakon što su iz kuće čuli krici, a kasnije su baka i deda devojčica viđeni kako izbezumljeni i uplakani leže na travnjaku ispred porodične kuće.

Đurasović pronađena je na plaži i odvedena u bolnicu Royal Perth na lečenje, a kasnije je optužena za ubistva. Policija je pronašla nekoliko beleški ostavljenih oko kuće: „Volim svoje devojke više ičega na svetu i tako mi je žao što se nisam bolje brinula o njima“, pisalo je na jednoj. „Nisam volela da pričam o svojim problemima, volela bih da jesam, žao mi je zbog svega“ i „Ne mogu da dopustim da odrastaju bez mene“, pisalo je na drugoj.

