Bošković: Novi izbori jedino rešenju za CG krizu

PODGORICA – Demokratska partija socijalista (DPS) Mila Đukanovića podneće novu inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, koju će potpisati trećina poslanika, jer je to jedini način za izlazak iz krize.

To je najavio poslanik DPS Predrag Bošković gostujući na podgoričkoj Gradskoj tv. i dodao da, ukoliko bude hrabrosti, u oktobru će biti skraćen mandat parlamentu.

Bošković je rekao da je institucija predsednika države trenutno jedina u punom legitimnom kapacitetu u Crnoj Gori.

“To dovoljno govori koliko je predsedniku Milu Đukanoviću stalo do interesa Crne Gore, a ne do ličnih ili partijskih. Praktično se jedini ponašao u skladu sa Ustavom i zakonom i to će obavljati dok god je na toj funkciji”, dodao je Bošković.

Ponovio je da je jedino pravo rešenje za političku krizu vraćanje mandata građanima i prilika da odluče ko državu može da vodi u naredne četiri godine.

Bošković je, prenosi Gradski portal, kazao da je sada odgovornost na parlamentu, koji je odbio da stavi na dnevni red inicijativu Đukanovića za skraćivanja mandata Skupštini.

“DPS će insistirati da se u što kraćem roku skrati mandat i da se ide na izbore”, naveo je Bošković.

(Tanjug)

