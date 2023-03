Brisel: Hololej koristio besplatne letove Katar erlajnsa, ide sa funkcije

BRISEL – Generalni direktor Odeljenja za transport Evropske komisije (Dg Move) Henrik Hololej, napustiće funkciju nakon što je otkriveno da je prihvatio besplatne letove avio kompanije Katar ervejsa, u vreme kada je njegov tim pregovarao o velikom sporazumu o avijaciji sa tom zalivskom državom.

On je podvrgnut internoj istrazi o letovima, piše briselski Politiko i navodi da je portparol Komisije rekao novinarima da će Hololej preći na novu funkciju 1. aprila.

Hololej je o odlasku obavestio kolege putem mejla u kome je naveo da je petak njegov poslednji dan u Dg Move.

„Siguran sam da ste videli nedavno izveštavanje štampe o mom učešću na međunarodnim konferencijama. To sprečava DG MOVE da krene dalje sa fajlovima koji su toliko važni za bezbedniji, održiviji, pametniji i otporniji transportni sistem koji je Evropi potreban i koji zaslužuje. Tražio sam da me premeste na drugu poziciju, koju ću preuzeti u DG INTPA“, napisao je on.

Politiko je pre mesec dana objavio da je Hololej besplatno leteo poslovnom klasom Katar ervejsa devet puta između 2015. i 2021. godine, a da se šest besplatnih letova dogodilo tokom sklapanja sporazuma o pristupu tržištu između EU i Dohe, a četiri od njih je platila vlada Katara ili grupa koja je povezana sa Katarom.

Ta otkrića su izazvala buru kritika, pozive na istragu i zahteve da se preispitaju pravila.

Komisija je u početku insistirala na tome da Hololej nije prekršio nijedno pravilo, ali je kasnije krenula da pooštrava ta ista pravila kako bi se osiguralo da se takvo ponašanje ne ponovi u budućnosti.

Kako se navodi, ova epizoda dolazi u veoma osetljivom trenutku za EU, budući da se briselske institucije već bore da spasu svoju reputaciju usred korupcionaškog skandala Katargejt, kada je otkriveno da su Katar i druge strane vlade plaćale poslanicima EP da daju svoje ponude u Evropskom parlamentu.

Slučaj Hololej, u kojem je visoki zvaničnik blisko uključen u veliki transportni sporazum koji je ključan za zalivsku državu, proširio je fokus ispitivanja na Evropsku komisiju, koja je zadužena za predlaganje zakonodavstva EU.

(Tanjug)

