Britanija evakuisala 1.000 državljana i osoblja iz Kabula

LONDON – Britanija je uspela da evakuiše oko 1.000 ljudi za dan iz Avganistana, nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad zemljom, potvrdila je ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel.

Ona je saopštila da je ovaj broj trenutan i da se i dalje iz Kabula izvlače britanski državljani, kao i oni Avganistanci koji su bili deo lokalnog programa zapošljavanja, prenosi Rojters.

Iz Dauning Strita je danas saopšteno da je premijer Boris Džonson juče razgovarao s američkim predsednikom Džozefom Bajdenom o evakuaciji iz Kabula, a dva lidera su dogovorila da nastave da blisko sarađuju na ovome u narednim danima i nedeljama kako bi se što većem broju ljudi dozvolilo da napuste tu zemlju.

Prema planu koji je saopštila vlada, do 20.000 Avganistanaca će u narednim godinama moći da stigne do Britanije, a u prvoj godini 5.000 izbeglica će imati to pravo, dok prioritet imaju žene, devojke i drugi kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija.

(Tanjug)

