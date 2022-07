Britanija: Liz Tras pokrenula kandidaturu za premijera

LONDON – Britanska ministarka spoljnih poslova Liz Tras pokrenula je danas kandidaturu za buduću britansku premijerku.

„Boriću se na izborima kao konzervativka i vladati kao konzervativka“, napisala je ona u autorsakom tekstu u britanskom listu „Telegraf“.

Tras je postala deseta političarka koja je objavila kandidaturu ta mesto lidera Konzervativne stranke i budućeg premijera, podseća Rojters.

Bivša britanska državna sekretarka odbrane Peni Mordaunt, takođe, je danas saopštila da se kandiduje za mesto lidera Konzervativne stranke.

„Naše rukovodstvo mora da se promeni. Mora da se posvećuje manje pažnje lideru, a mnogo više brodu“, napisala je Mordaunt na Tviteru, metaforično se izrazivši.

Britanski ministar saobraćaja Grant Šaps rekao je za londonski „Sandej tajms“ da će se kandidovati i dodao da će, ako bude izabran, predložiti hitno usvajanje budžeta u prvih 100 dana da bi smanjio poreze najugroženijima i pružio podršku države kompanijama sa visokim nivoom potrošnje energije.

Kandidaturu za Džonsonovog naslednika najavio je i bivši britanski ministar finansija Riši Sunak.

Sunak, koji je podneo ostavku ove nedelje u znak protesta zbog Džonsonovog vođstva, tvrdi da može da spase imidž Konzervativne stranke i da ima iskustvo koje će mu omogućiti da se nosi sa ekonomskom krizom, naveo je politički urednik „Tajmsa“ Stiven Svinford.

I novoimenovani ministar finansija Nadim Zahavi najavio je kandidaturu za premijera Velike Britanije, a cilj mu je, kaže, da stabilizuje ekonomiju zemlje.

„Moj cilj je jednostavan: da svim Britancima obezbedim mogućnosti koje su bile pružene mojoj generaciji, ko god da ste i odakle god da dolazite. Da stabilizujem (nacionalni) brod i da stabilizujem ekonomiju“, rekao je Zahavi.

Na listi kandidata za novog britanskog premijera su i bivši ministri zdravlja Džeremih Hant i Sadžid Džavid, kao i državni tužilac Suela Brejverman, Kemi Bedanok i Tom Tugendhat.

DŽonson je podneo ostavku na mesto lidera Konzervativne stranke nakon talasa ostavki ministara i visokih funkcionera britanske vlade, ali će ostati na mestu britanskog premijera do izbora novog lidera stranke.

(Tanjug)

