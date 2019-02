Broj podnosilaca azila u EU pao treću godinu zaredom

BRISEL – Broj ljudi koji traže azil u Evropskoj uniji pao je treću godinu za redom u 2018. godini za manje od polovine u odnosu na vrhunac migrantske krize 2015-2016 godine, pokazali su danas objavljeni podaci.

Agencija za azil evropskog bloka prijavila je 635.000 molbi 2018. godine, što je dvostruko više nego pre 2011. godine kada je došlo do „Arapskog proleća“, zbog čega su se rat i nestabilnost proširili na Afriku i Bliski Istok, preneo je Rojters.

Broj tražilaca azila u 2018. godini bio je nešto manji od 641.000 koliko je iznosio 2014. godine, pre talasa dolazaka migranata Sredozemnim morem.

Tokom 2015. i 2016. godine cifre tražilaca azila popele su se na 1,4 miliona i 1,3 miliona.

Jedan od glavnih morskih puteva koje su koristili tražioci azila da bi stigli do Evrope, od Turske do Grcke, bio je uglavnom zatvoren

2016, a drugi, od Libije do Italije, bio je ukinut prošle godine.

Pre „Arapskog proleća“ oko 300.000 ljudi obično je tražilo azil u EU svake godine.

„Vraćamo se na nivo pre krize, Na dobrom smo putu“, izjavio je evropski komesar za migracije Dimitris Avramopulos o zaključcima izveštaja.

Najveći broj tražilaca azila i dalje dolazi iz Sirije, Avganistana i Iraka, iako je prisutan porast broja Kolumbijaca i Venecuelanaca.

(Tanjug)