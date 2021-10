Broj žrtava ciklona “Šahen” porastao na 12

MUSKAT – Bilans žrtava ciklona “Šahen” porastao je na 12, nakon što se oluja iz Irana “preselila” dalje u Oman, gde je blago oslabila.

Vlasti u Omanu su saopštile da su pronašle telo muškarca koji je nestao kada su ga poplavne vode odnele iz vozila, prenosi agencija AP.

U nedelju, kada je oluja stigla na kopno, vlasti su saopštile da se i jedno dete udavilo na sličan nacin, dok su dvojica stranaca iz Azije poginula u klizištu.

Nacionalni komitet Omana za upravljanje vanrednim situacijama prijavio je danas još sedam smrtnih slučajeva povezanih sa olujom, ne navodeći dodatne detalje.

U Iranu je državna televizija javila da su spasioci pronašli telo jednog od petorice ribara koji su nestali u blizini Pasabandara, ribarskog sela u blizini granice sa Pakistanom.

Zamenik predsednika iranskog parlamenta Ali Nikzad je ranije juče izjavio da se plaši da je čak šest ribara stradalo zbog ciklona.

Indijska meteorološka služba je saopštila da vetrovi “Šahena” sada dostižu do 90 km/h i da će nastaviti da slabe.

Agencija AP podseća da je ovaj ciklon stigao do kopna sa vetrovima koji su dostizali i do 150 km/h.

Omanska državna televizija emitovala je slike poplavljenih puteva i dolina, a Ujedinjeni Arapski Emirati su izdali upozorenje stanovnicima na dolazeću oluju.

(Tanjug)

