Brutalan napad u školi: Povređeno oko 40 dece i odraslih (video)

Najmanje 39 osoba povređeno je u napadu nožem u školi na jugu Kine, prenose kineski državni mediji. Napadač je uhapšen.

Kako navodi „Global tajms“, napad se odigrao jednoj osnovnoj školi.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2

