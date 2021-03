Bura na mrežama: Tramp „srušio“ Bajdena lopticom za golf (video)

Donald Trump mlađi izazvao je još jednu buru na Tviteru u petak nakon što je podelio montirani video svog oca, bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, koji je aktuelnog predsednika Džoa Bajdena „srušio“ lopticom za golf.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Na početku video-snimka od devet sekundi Tramp je prikazan na golf terenu kako udara lopticu, koja uz malu pomoć montaže pogađa Bajdena u glavu, i tako tri puta, zbog čega aktuelni predsednik posrće na stepenicama predsedničkog aviona. „Nije to bio vetar, narode“,naslov je snimka.

oh im sorry, so you're fine with disrespecting a president but you get mad when we made fun of Trump. — Lawrence Lease (@larrymlease) March 19, 2021

Džo Bajden juče se tri puta zaredom sapleo dok je išao uz stepenice predsedničkog aviona uoči putovanja u Atlantu. Bela kuća je saopštila da su jaki vetrovi u vojnoj bazi Endruz, u blizini Vašingtona, možda prouzrokovali Bajdenov pad.

​Tvit Trampa mlađeg izazvao je burnu reakciju na mrežama. Mnogi korisnici su ga optužili za detinjasto ponašanje i za nepoštovanje predsednika SAD.

Does every member of the trump family have the intellect of an angry kindergartener? — Alex Cole (@acnewsitics) March 19, 2021

​Neki su se setili nespretnog silaska niz rampu DonaldaTrampa starijeg u pokušaju da uporede dvojicu predsednika.

​Drugi su podsticali Trampa mlađeg da i dalje objavljuje video-radove, a neki su izrazili zabrinutost zato što je Bajden previše nespretan.

Yeah, it's no big deal, although two stumbles and one collapse sets a new record for presidential clumsiness. — Ben Eby (@BenEby12) March 19, 2021

I love this! Keep tweeting even though it brings out the haters. Reading the comments from the biden lovers makes me laugh, and makes me sad that they are so delusional. Just like Joe.

And go…..😂🤣😂 — Patti Lebel (@PattiLebel111) March 19, 2021

​Ipak, većina korisnika interneta bila je nezadovoljna Trampovom objavom.

Ok that's funny but still, don't make fun of people just because they screw up a few times. We're all human, nobody is perfect. Lol Mike Pence almost fell off completely one time, and same with Obama. So who cares that he fell. — TheCallerOuter (@outer_caller) March 20, 2021

(Sputnjik)

