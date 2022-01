Burla: Godišnja vakcina bi bila poželjnija

JERUSALIM – Izvršni direktor kompanije Fajzer Ink Albert Burla izjavio je danas da bi godišnja vakcina protiv kovida 19 bila poželjnija od češćih buster vakcina u borbi protiv pandemije korona virusa.

Fajzer/BajonTekova vakcina protiv kovida 19 pokazala se efikasnom protiv teških bolesti i smrti uzrokovanih jako mutiranom varijantom omikron, ali manje efikasna u sprečavanju prenošenja, preneo je Rojters.

Sa porastom broja slučajeva, neke zemlje su proširile programe davanja treće doze vakcine protiv kovida 19 ili skratile period između davanja dve doze vakcine.

U intervjuu za izraelski N12 njuz, Burla je, upitan da li smatra da buster vakcina treba da se daje svakih četiri do pet meseci, rekao da se nada

„da ćemo imati vakcinu koju ćete morati da dobijete jednom godišnje“.

„Jednom godišnje – lakše je ubediti ljude da to urade. Ljudi to lakše pamte“, istakao je on.

„Dakle, iz perspektive javnog zdravlja, to je idealna situacija. Gledamo da vidimo da li možemo da stvorimo vakcinu koja pokriva omikron i ne zaboravlja druge varijante i to bi moglo biti rešenje“, rekao je Burla.

On je istakao da bi Fajzer mogao biti spreman da podnese zahtev za odobrenje za redizajniranu vakcinu za borbu protiv omikrona i masovno je proizvede već u martu.

(Tanjug)

