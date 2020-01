Čak milion morskih ptica uginulo iznad Tihog okeana

NJUJORK – Čak milion morskih ptica uginulo je iznad Tihog okeana u periodu manjem od 12 meseci, a stručnjaci navode da je za to kriva topla voda.

U periodu od leta 2015. do proleća 2016. uginulo je od gladi skoro milion tankokljunih njoraka, a njihova beživotna tela more je izbacilo duž zapadne obale Severne Amerike, od Kalifornije do Aljaske.

Naučnici kažu da znaju šta je uzrok – ogromna struja tople okeanske vode koja se pojavila na severoistoku Tihog okeana, a koja se naziva mrlja, preneo je CNN.

Višegodišnji jaki morski toplotni talas krenuo je 2013. godine, a intenzivirao se tokom leta 2015. zbog snažnog vremenskog fenomena nazvanog El Ninjo, koji je trajao do 2016. godine.

Taj toplotni talas stvorio je mrlju, odnosno područje okeana veliko 1.600 kilometara koje je bilo toplije za tri do šest stepeni Celzijevih.

Greben visokog pritiska umirio je okeanske vode – što znači da je voda ostala topla, bez oluja koje bi pomogle da se ohladi.

Tih nekoliko stepeni više prouzrokovalo je pustoš u morskom ekosistemu.

Došlo je do velikog smanjenja količine mikroskopskih algi kojima se hrani niz životinja, od škampi do kitova.

S druge strane, došlo je do masovnog cvetanja štetnih algi koje su prouzrokovale smrt mnogih morskih organizama.

Još jedna mrlja tople vode pojavila se na istočnoj obali Novog Zelanda.

Mrlja je toliko velika da se može uočiti iz svemira.

Prostire se na milion kvadratnih kilometara, što je područje veće od Teksasa.

Veoma je retko videti mrlju tople vode u okeanu na tako velikom području, ali naučnici kažu da globalne klimatske promene čine ove pojave sve više uobičajenim.

(Tanjug)