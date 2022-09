Čarls: Služiću vam dozivotno s postovanjem i ljubavlju

LONDON – Britanski kralj Čarls Treći u svom prvom obraćanju naciji na funkciji novog suverena odao je danas počast svojoj majci, kraljici Elizabeti Drugoj i njenom životu posvećenom službi, i obećao da će doživotno služiti narodu Velike Britanije i drugim podanicima.

„Kao što je i sama kraljica činila sa nepokolebljivom odanošću, i ja se sada svečano zaklinjem da ću tokom preostalog vremena koje mi Bog da poštovati ustavna načela u srcu naše nacije“, naveo je Čarls u televizijskom obraćanju naciji, prvom od smrti kraljice Elizabete Druge.

On je dodao da će nastojati da služi narodu sa lojalnošću, poštovanjem i ljubavlju, kao što je, kako je naglasio, i činio celog života „gde god da živite u Ujedinjem Kraljevstvu ili u oblastima i teritorijama širom sveta i bez obzira na vaše poreklo i uverenja“.

Čarls Treći rekao je da je njegova majka bila inspiracija i primer njemu i celoj njegovoj porodici i naveo da joj duguju za ljubav, privreženost, vođstvo, razumevanje i davanje primera.

On je dodao da uz tugu koju kraljevska porodica trenutno oseća, „delimo sa mnogima od vas u Ujedinjenom Kraljevstvu, u svim zemljama u kojima je kraljica bila šef države, u Komonveltu i širom sveta, duboki osećaj zahvalnosti za više od 70 godina“ tokom kojih je kraljica služila ljudima toliko mnogo nacija.

Podsetio je da je kraljica 1947, na svoj 21. rođendan, obećala da će posvetiti život, bio on kratak ili dug, služenju narodu.

„To je bilo više od obećanja: to je bila duboka licna predanost, koja je definisala ceo njen život. Ona se žrtvovala za dužnost. Njena predanost i posvećenost kao suverena nikada se nije pokolebala, u vremenima promena i napretka, u vremenima radosti i slavlja, i u vremenima tuge i gubitka“, naglasio je Čarls.

On je istakao da je kraljica gajila ljubav prema tradiciji, ali je uz to „neustrašivo zagrlila napredak, koji nas čini velikim kao naciju“, prenosi Rojters.

Istakao je da deli osećaj neizmernog gubitka sa narodom zbog smrti kraljice tokom čije su se vladavine u poslednjih 70 godina, kako je ukazao, Velika Britanija i svet suočili sa mnogo promena.

U tom kontekstu naveo je da je britansko društvo postalo drustvo mnogih kultura i vera i da su se promenile i institucije države, ali su, podvukao je, britanska nacija i ostali narodi kojima vlada kraljevska porodica napredovali, dok su ostale vrednosti koje poštuju.

„Uloga i dužnosti monarhije takođe ostaju, kao i poseban odnos i odgovornost suverena prema Engleskoj crkvi, u kojoj je moja vera tako duboko ukorenjena“, rekao je on.

On je rekao da će se njegov život promeniti s obrzirom na to da preuzima nove dužnosti i da neće više moći da posvećuje toliko vremena i energije dobrotvornim organizacijama i pitanjima do kojih mu je iskreno stalo, ali da zna da će taj posao otići u pouzdane ruke.

Kazao da je ovo vreme promena za njegovu porodicu i da računa na pomoć svoje voljene Kamile, koja je sada postala njegova kraljica-supruga.

U tuzi zbog smrti kraljice, Čarls je pozvao narod da izvuku snagu iz svetlosti njenog primera“.

„U ime cele svoje porodice mogu samo da ponudim najiskreniju i najsrdačniju zahvalnost za vaše saučešće i podrsku. Oni mi znače više nego što mogu da ikada izrazim“, naveo je on.

Obraćanje je završio zahvalnošću majci.

„A mojoj dragoj mami, dok počinjes svoje poslednje veliko putovanje kako bi se pridružila mom dragom pokojnom tati, jednostavno želim da kažem ‘hvala ti’. Hvala ti za tvoju ljubav i predanost našoj porodici i nacijama kojima si marljivo služila svih ovih godina“, porucio je novi britanski kralj.

(Tanjug)

