CdM: Krivokapić obecao ambasadorima da neće ici na Cetinje

PODGORICA – Premijer Zdravko Krivokapić je danas novinarima saopštio da neće prisustvovati ustoličenju mitropolita Joanikija na Cetinju 5. septembra, a podgorički portal CdM piš da je obećanje o tome dao na jednom susretu sa ambasadorima EU.

“Ja sam ovo obećanje dao na jednom sastanku kad su me ambasadori EU pitali o mom stavu. I ja sam rekao, evo ovo je moj doprinos koji jedini mogu da dam u ovom trenutku…“, rekao je Krivokapić.

Inače, nakon što ustoličenje najavljeno i kada su počela prva protivljenja da taj čin bude obavljen u Cetinjskom manastiru, Krivokapić je prilikom nedavne posete izjavio:

“Ja vam tvrdim doći ću na Cetinje bez obezbeđenja. Neka svaki komita koji ima nešto protiv mene, lično mi kaže šta sam ja to uradio protiv Crne Gore, a to što se njemu ne sviđa moj izgled to je njegov problem. Mi pričamo o institucijama sistema, institucije su i predsednik države, predsednik vlade i predsednik Skupštine Crne Gore i svaki građanin koji želi da prisustvuje nekoj svečanosti. Ako to nekome treba da bude prilika da pokaže, da postoji još neka moć koja je izvan institucija sistema, a to se radi organizovano, ja mislim da se taj grdno prevario”.

(Tanjug)

