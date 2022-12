Cene rentiranja nekretnina u CG porasle 30 do 50 odsto

PODGORICA – Cene rentiranja nekretnina u Crnoj Gori su poslednjih meseci proasle 30 do 50 odsto, a pojedine mesečne kirije dostižu i do 2.000 evra, što je, ističu predstavnici agencija, posledica dolaska velikog broja Ukrajinaca i Rusa nakon početka rata u Ukrajini.

Vlasnik agencije Multitask nekretnine Stefan Mišković za podgoričku Pobjedu je trenutnu situaciju na tržištu nekretnina ocenio haotičnom.

„Postoji manjak nekretnina na tržištu, a velika potražnja, što je dovelo do rasta cena koje su dostigle nivo koji prevazilazi životni standard u Crnoj Gori“, kaže Mišković.

Prema njegovim rečima, u odnosu na prošlu godinu, to je u proseku povećanje cene rente od 50 do 60 odsto, a u određenim delovima grada i do 100 posto.

Pojašnjava da je na cenu rentu uticalo više faktora, a kao glavne je izdvojio program „Evropa sad“, odnosno povećanje neto zarada, inflacija i ogroman broj stranih državljana, pretežno Rusa i Ukrajinaca, koji su u proteklom periodu došli u Crnu Goru.

„Rat u Ukrajini je bio najveći okidač i ne samo kod nas. Trend rasta cena rente se beleži svuda u Evropi. Milioni raseljenih iz Ukrajine, uz milione Rusa koji su napustili zemlju, a većina je iz IT sektora i radi za američke kompanije“, kaže Mišković.

Dodao je da je 15.000 Rusa dobilo stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori u protekom periodu, što, kako kaže, najbolje govori o pritisku tražnje za stanovima koji se desio i koji je značajno uticao na tržište.

U Podgorici se, prema njegovim rečima, trenutno garsonjere izdaju za 250 do 300 evra, jednosobni stanovi 300 do 700, dvosobni od 450 do hiljadu, a trosobni od 700 do 2.000 evra.

Napomenuo je da je jako slaba ponuda svih nekrentina na tržištu, kao i da je nezahvalno praviti predviđanja za naredni period, jer i trenutnu situaciju na tržištu niko nije mogao da predvidi.

„Zavisiće najviše od broja stranaca koji budu dolazili u Crnu Goru. Podgorica je danas veliko gradilište i u naredne tri godine treba da se na tržištu pojavi preko 200.000 kvadrata stambeno-poslovnog prostora, koji se trenutno gradi. Najveći deo toga je već prodat i mahom se radi o investicionim nekretninama, tako da će tražnja morati da bude izuzetna kako bi se cene održale na ovom nivou“, smatra Mišković.

Goran Popović iz agencije za nekretnine Dom Home naveo je da je od početka rata u Ukrajini drastično poraslo interesovanje za rentiranje nekretnina u opštinama na crnogorskom jugu, s tim što, kako ističe, Ukrajinci iznajmljuju nekretnine, a Rusi ih kupuju.

Cene izdavanja na primorju su, kaže, van turističke sezone porasle 30 do 35 odsto, pa se tako jednosobni stanovi, koji su se ranije izdavali za 500 evra, sada rentiraju za 700 do 750 evra, dok je stanarina jednosobnih stanova i koji su rentirani za 300 porasla na 500 evra.

Dvosobni se, dodaje, rentiraju po cenama od 800 pa naviše, dok se luksuzniji dvosobni i trosobni stanovi izdaju i po 2.000 evra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.