Centar Čumakov sprema vakcinu za delta soj kovida-19

MOSKVA – Ruski Naučni centar za istraživanje i razvoj imunobioloških preparata „Čumakov“ planira da modifikuje svoju vakcinu protiv kovida-19 „Kovivak“ za nove sojeve virusa, rekao je danas direktor Centra Ajdar Išmuhametov za televiziju „Rusija 24″ .

Na pitanje da li će vakcina biti usavršena s obzirom na pojavu novih sojeva virusa korona, Išmuhametov je odgovorio: „Da, naravno“.

Prema njegovim rečima, stručnjaci Centra već su izdvojili delta soj virusa korona i rade sve pripremne faze kako bi napravili novu vakcinu.

„Sada razmišljamo o ovim stvarima, to bi mogla biti kombinacija, mogla bi biti složena vakcina… Naravno, to su dve komponente jedne vakcine, inače nema smisla, to bi bile dve vakcine“, rekao je Išmuhametov, prenosi Sputnjik.

Vakcina „KoviVak“ je inaktivirana vakcina.

U njenoj osnovi je virus SARS-CoV-2, koji je posebno obrađen tako da je izgubio infektivna svojstva, ali istovremeno zadržava sposobnost izazivanja imunog odgovora.

Ovakve vakcine sadrže čitav niz proteina virusnih čestica i, shodno tome, očekuje se da će imuni odgovor biti najkompletniji.

Industrijska proizvodnja „KoviVaka“ zvanično je počela 25. marta.

(Tanjug)

