Češki predsednik čestita Srbiji za to što ambasadu prenosi u Jerusalim

Predsednik Češke Miloš Zeman čestitao je danas Srbiji što se odlučila na korak koji on sam nije uspeo da progura u Češkoj, da se ambasada u Izraelu preseli iz Tel Aviva u Jerusalim.

Predsednik Zeman izjavio je u intervjuu češkoj privatnoj televiziji Prima da su njega samog na redovnim savetovanjima državnog vrha Češke o spoljnoj politici premijer i ostali najviši zvaničnici preglasali samo dva puta i to kada je tražio povlačenje češkog priznanja Kosova i upravo preseljenje češke ambasade u Jerusalim.

„Upravo danas sam saznao da je taj korak učinila Srbija i ja Srbiji na tome iskreno čestitam“, kazao je predsednik Zeman.

Češki predsednik svoj prošlogodišnji predlog državnom vrhu da Češka povuče priznanje Kosova iz maja 2008, kako je danas podsetio zbog toga što kosovsko rukovodstvo, odnosno predsednik Kosova Hašim Tači odgovara pred Haškim tribunalom, i zahtev da Češka kao jedina iz EU preseli ambasadu u Jerusalim, pomenuo je povodom posete predsednika Senata češkog parlamenta Miloša Vistrčila Tajvanu ovih dana.

Na nju je oštro reagovao zvanični Peking da je to provokacija protiv politike jedne Kine a šef kineske diplomatije zapretio je Vistrčilu da će platiti visoku cenu zbog toga što je išao na Tajvan.

„Smatram da je to bila detinjasta provokacija. Gospodin Vistrčil je bio u situaciji da je njegov put odbio ceo naš državni vrh a on je uprkos tome išao na Tajvan. Znači, smatram da nema više razloga da učestvuje na savetovanjima (o spoljnoj politici) i neću ga više pozivati. Ko ne poštuje pravila igra, ne može da učestvuje u njoj. To je uvreda njegovih kolega jer on govori da je nešto više od ostalih. To bi bilo kao kada bih ja rekao da ću u slučaju Kosova i selidbe ambasade progurati svoje“, rekao je Zeman.

Češki predsednik rekao je da ima razumevanja za to što Kina kritikuje posetu češkog zvaničnika Tajvanu, jer inače ne reaguje ne privredne i tehničke veze Češke i Tajvana već samo na političke kontakte, ali da je kinski ministar preterao jer pretnje već nisu u redu.

Za drsko ponašanje je predsednik Zeman označio takodje izjave američkog državnog sekretara Majka Pompea tokom posete Pragu prošlog meseca, kada je lobirao za to da Češka ne pusti kineska i ruska preduzeća u strateške projekte kao što je nova 5G mreža ili dogradnja nuklearne elektrane Dukovani.

„Smatram da je to drsko. Kada sam razgovarao sa Pompeom rekao sam mu da smo suverena zemlja i da ćemo mi sami odlučivati koje firme, domaće ili strane će učestvovati u tenderu. Pobediće najbolji. Vidim to pre svega kao borbu nekoliko kompanija koje će učestovati u istoj javnoj nabavci“, kazao je Zeman.

Češki predsednik dodao je da su te težnje da kineske i ruske kompanije ne dobiju posao u 5G mreži i dogradnji novog nuklearnog reaktora ne samo drske već i komične jer Pompeo čak ni ne lobira za američke kompanije, pošto su, kako je rekao Vestinghaus kupili Kanadjani a nijedna američka kompanija nije ni u stanju da izgradi 5G mrežu.

(Beta)

