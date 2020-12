Četiri osobe se prijavile kao Mustafine žrtve

HAG – U procesu protiv nekadašnjeg komandanta tzv. OVK Saljiha Mustave do sada su se za dobijanje statusa njegovih žrtvi, sudu u Hagu prijavile četiri osobe, koje tvrde da su njegove žrtve lično.

Ove osobe, međutim, za sada, kako proizlazi iz objavljenih dokumenata Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu, ne ispunjavaju za to uslove, jer se događaji za koje one terete Mustafu ne pominju u potvrđenoj optužnici koja ga tereti za zločine u selu Zlaš na KIM tokom aprila 1999. godine.

Da bi dobile status žrtava ove osobe čiji se identiteti vode pod pseudonimima, moraju da za to dobiju potvrdu sudije za prethodni postupak ili sudskog veća, na preporuku Službe za zaštitu svedoka Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Služba je u svom prvom izveštaju navela da je do 9. decembra e-mailom dobila aplikacije za status žrtve četiri osobe, od koje su tri članovi jedne porodice.

U svom izveštaju sudiji za prethodni postupak Služba je navela da ove osobe nisu u svojim zahtevima ispunile osnovne uslove za formalnu ispravnost zahteva jer nisu poslale dovoljno podataka o sebi, poput broja lične karte.

Takođe, kako dodaje Služba, događaji i nasilje koje su opisale da su pretrpele, ne tiču se optužbi za koje se Mustafa tereti potvrđenom optužnicom, pa je sudiji preporučila da njihov zahtev odbije, odnosno da im ne dodeli status žrtvi u postupku protiv Mustafe.

Služba je takođe dala saglasnost da se ovaj izveštaj obelodani Specijalizovanom tužilaštvu i Mustafinoj odbrani, kao i javnosti, jer ne sadrži poverljive podatke, s obzirom da se identitet pomenutih osoba vodi pod pseudonimima-brojevima.

Od četiri potencijalne žrtve samo je jedna tražila mere zaštite.

Ovim povodom sudija je dao rok tužilaštvu i odbrani da mu do 8. januara dostave svoja izjanjenja povodom prijavljenih osoba za dobijanje statusa žrtve, nakon čega će doneti odluku.

Tužioci suda za zločine OVK najavili su da će 16 svedoka izvesti na predstojećem suđenju bivšem oficiru OVK Saljihu Mustafi, optuženom za ratne zločine na Kosovu.

U postupku protiv Mustafe Specijalizovano tužilaštvo je najavilo da će iskaz dati 16 svedoka – petorica svedoka na čijim je izjavama utemeljena optužnica i još 11 svedoka, koji će prema najavama tužioca imati “podržavajuću ulogu”.

Prijavljivanje za status žrtve u predstojećim postupcima pred ovim sudom počelo je nakon hapšenja Mustafe, 24. septembra.

Prema pravilima Specijalnog suda, lica koja mogu da pokažu da su lično pretrpela štetu, uključujući fizičku, mentalnu ili materijalnu štetu kao direktnu posledicu krivičnih dela navedenih u potvrđenoj optužnici mogu da apliciraju za status žrtve, a o dobijanju statusa odlučuje sudija za prethodni postupak.

Da bi prijava bila potpuna, aplikanti moraju da navedu sledeće činjenice: dokaz o identitetu, i gde je potrebno, srodničko i / ili zakonsko starateljstvo, kompletne lične podatke, da popune sve relevantne delove aplikacije i da jasno navedu datum i mesto zločina kao i pretrpljenu štetu.

U meri u kojoj mogu, podnosioci aplikacije treba da podnesu relevantnu i dovoljnu dokumentaciju i da je potpišu lično ili njihov zakonski staratelj.

Mustafa je uhapšen 24. septembra i izručen Hagu gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje po optužnici koja je potvrđena 12. juna, a objavljena 28. septembra.

U njoj se pored ostalog navodi da Mustafa snosi pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U optužnici protiv Mustafe se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Dalje se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999.

Tereti se u četiri tačke za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

Mustafa je na statusnoj konferencij krajem oktobra negirao po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova.

(Tanjug)

