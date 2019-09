Četvoro odraslih i četvoro dece poginulo u stravičnom požaru (foto)

Osam osoba, uključujući četvoro dece, poginulo je u požaru u stambenoj zgradi u sibirskom gradu Krasnojarsk, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

