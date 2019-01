CG: „Dvojezično“ o stogodišnjici Božićne pobune/ustanka

PODGORICA – Crnogorski predsednik Milo Đukanović poručio je danas, povodom stogodišnjice „Božićnog ustanka“ iz januara 1919. godine, da je to bio „veliki događaj“ i „oružani otpor nasilju i nepravdi“, dok je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije u Božićnoj poslanici naveo da je u pitanju bila „velika bratska nesreća“ koju jedni Crnogorci zovu „Božićnom pobunom“, a drugi „Božićnim ustankom“.

Kako je navedeno u saopštenju upućenom medijima iz Đukanovićevog kabineta, crnogorski predsednik je odao priznanje Ministarstvu odbrane i Vladi Crne Gore na organizaciji Svečane akademije povodom stogodišnjice Božićnog ustanka i „adekvatan državni odnos prema tom velikom događaju“.

„Božićni ustanak ima posebno mesto i značenje u slavnoj crnogorskoj istoriji. Ubrzo nakon završetka Prvog svetskog rata grupa građana u Crnoj Gori proglasila je sebe Velikom narodnom skupštinom i pod patronatom Vlade Srbije rešila da ukine sopstvenu državu i dinastiju. Šest nedelja kasnije, u januaru 1919. hiljade Crnogoraca odlučili su da se oružanim putem odupru tom nasilju i nepravdi“, naveo je Đukanović.

On je ocenio da je „geslo ustanika ‘Za pravo, čast i slobodu Crne Gore’ na pravi način odražavalo karakter i ciljeve njihove borbe“.

„Nažalost, Božićni ustanak je imao i obeležje prvog velikog unutarcrnogorskog sukoba. Deo Crne Gore je stao uz novu vlast, i okrenuo se protiv svoje države i naroda. Mnogi od njih su ubrzo i sami videli da su bili obmanuti i zavedeni. Ali, bez obzira na različite motive koji su ih odveli na tu stranu, istorija im naravno nije dala za pravo. Ni oni kojima takvi služe ne cene ljude koji se okrenu protiv svojih najbližih i svoje države. Božićni ustanak je silom ugušen, ali ideja otpora kojom su ustanici vođeni nikad nije poražena“, kazao je Đukanović.

RTCG prenosi da je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije u Božićnoj poslanici takođe govorio o Božićnom ustanku iz 1919. godine.

„Ovaj Božić 2019. godine, mi u Crnoj Gori dočekujemo sa međusobno različitim sećanjem na događaje koji su se, baš u ove dane, odigrali prije 100 godina – na Cetinju i u njegovoj okolini. U to vrijeme s jedne strane: ‘za tri dana, tri sveta Božića, takve bitke i krvoprolića’ na Mojkovcu ‘nije bilo od kad ljudi pamte’, a s druge strane u jednom nesrećnom sticaju ratnih i poratnih okolnosti, posle svih muka i stradanja, od Skadra, preko Bregalnice, do Mojkovca – dočekali smo i taj strašni momenat, da udari brat na brata, i da se sukobe oni koji su do juče, i koji su vekovima, bili u istom stroju – za pravo, čast i obraz otadžbine“, kazao je Amfilohije.

Navodi se da je on rekao da su „pristalice odluka Skupštine u Podgorici 1918. bili crnogorski rodoljubi, a da su se na drugoj strani našli isto tako hrabri rodoljubi odani zakletvom svom kralju“.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je kazao da događaje o kojima je danas reč jedni Crnogorci zovu „Božićnom pobunom“, a drugi „Božićnim ustankom“, a u pitanju je bila, kako je ocenio, „velika bratska nesreća, nastavljena revolucionarnim bratoubilaštvom u Drugom svetskom ratu“.

RTCG prenosi i Božićnu poslanicu mitropolit kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihaila koji je poručio da je „Crnogorsko-primorskoj mitropoliji srpske Pravoslavne Crkve sve dozvoljeno, CPC sve oduzeto“, kao i da „Crnogorci nisu Srbi, već Crnogorci koji obnavljaju svoju državu“.

(Tanjug)