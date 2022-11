CG nije u potpunosti očišćenja od kriminala, ali se menja

PODGORICA – Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kaže da Crna Gora nije potpuno očišćena od kriminala i korupcije, ali da je tokom mandata njegove vlade dosta učinjeno i da se država menja.

„Nije potpuno očišćena od kriminala i korupcije, ali mislim da je situacija daleko bolja nego pre dve godine. Očekujem da će u naredne dve, tri godine situacija biti još bolja. A uz pomoć koja će doći u januaru, a možda i u nekim narednim mesecima, biće mnogo bolja situacija“, rekao je Abazović u razgovoru sa stranim novinarima.

On je rekako da kriminalnih klanova kao što su kotorski u Crnoj gori ima više, ukupno deset.

„To su visokorizične kriminalne grupe, međutim, nijedna od ovih praćenih grupa nije jaka, ni brojčano ni logistički kao kavački i škaljarski klan“, rekao je Abazović.

On je naveo da je u protekle dve godine dosta urađeno protiv onih grupa koje deluju ne samo u Crnoj Gori ili regionalno, već su deo transnacionalne kriminalne mreže.

„Ka kome će voditi krak ove zločinačke hobotnice, ostaje da se vidi ali ovi klanovi ne bi mogli ovako da narastu da nisu imali podršku ljudi unutar sistema“, naveo je Abazović.

Za njegov GP Ura kaže da je postigao sve svoje političke ciljeve, a primarni je bio „da državu više ne vodi mafija“.

„Glavni udarac koji smo zadali mafiji bio je 30. avgusta, a sada, na lokalnim izborima, DPS i njihovi partneri su poraženi u većini gradova u Crnoj Gori. Ako ste pratili političku kampanju u našoj zemlji, svedočili ste da se glavna borba vodila između URA i DPS-a. Nakon toga, DPS je politički poražen, a URA je tamo gde je bila pre. Dakle, samo u Podgorici smo izgubili deo glasova, a u drugim gradovima smo čak i nagrađeni od građana. Srećan sam zbog toga“, naveo je Abazović, preneo je portal RTCG.

On je optužio „određene ljude“ koji su u kontaktu sa kavačkim klanom, da su pokušali da ga kriminalizuju.

„Imali smo jednu situaciju, akciju protiv šverca cigareta, gde je jedan kamion imao ‘vezu’ sa mnom. To je bilo potpuno suludo. Pokušali su da kampanja bude identična kao u Srbiji 2003. godine kada je ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Šta ovo znači? Da te kriminalizujem, ‘povezujem’ te sa nekim ljudima, pa ako se meni nešto desi, ljudi ne bi rekli ‘dešava se zato što se on borio protiv kriminala’, već zato što si bio deo organizovanog kriminala“, kaže Abazović i dodaje:

„Nikada ne viktimiziram sebe i zaista ne želim da poredim ovu situaciju sa onom kada je u Srbiji ubijen Đinđić, ali to jasno prepoznajem, pošto je postojala medijska kampanja koja je imala političku podršku, i pošto su bili uključeni ljudi iz sektora bezbednosti koji su sklonjeni sa dužnosti. To je formula koja je na Zapadnom Balkanu veoma slična. Slično kao kada želite da se nekome nešto dogodi ili da nekome na kraju pošaljete neku poruku. To ne znači da ćete biti eliminisani, ali to je priprema terena za nešto što će se dogoditi. Mislim da smo to na vreme prepoznali, nisam odustao i spreman sam da radim ono što sam radio do sada“.

(Tanjug)

