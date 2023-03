CG nikada nije bila antisrpska, uzvraćeno joj je neprijateljstvom

PODGORICA – Aktuelni crnogorski predsednik i kandidat DPS na predstojećim predsedničkim izborima Milo Đukanović ponovio je tvrdnju da Crna Gora nikada nije bila antisrpska, da je uvek Srbiji pokazivala prijateljstvo, a joj je uzvraćeno neprijateljstvom.

On je na predizbornoj tribini u Pljevljima rekao da je to jedna od manipulacija njegovih oponenata.

„Crna Gora nikada nije bila antisrpska, ni danas nije antisrpska. Nema Srbija boljeg prijatelja u regionu od Crne Gore. Godine kojima smo mi upravljali Crnom Gorom su bile godine u kojim smo upravo demonstrirali to prijateljstvo“, rekao je Đukanović.

Pristojna, građanska, demokratska evropska Srbija je uvek u Crnoj Gori imala iskrenog partnera, kazao je Đukanović i naveo da kada je „trebalo zaštititi nažalost tragično stradalog Zorana Đinđića, i kada je trebalo zaštititi tragično stradalog Slavka Ćuruviju, i obezbediti da se u Crnoj Gori, kada već tada nije moglo u Srbiji, štampa Dnevni telegraf – Crna Gora je otvorila svoja vrata“.

„A da ne govorim o ranim devedesetim godinama kada je krenuo prvi talas iseljavanja sa ratom ugroženih prostora eks-Jugoslavije da su desetine hiljada izbeglica koje su došli u Crnu Goru bili uglavnom Srbi sa prostora Hrvatske i Bosne“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim rečima, Crna Gora je, na taj način pokazivala svoje prijateljstvo Srbiji, koja joj je, kako tvrdi, uzvratila neprijateljstvom.

„Ni tada mi nismo bili antisrbi, jer nije naš moralni kod da budemo protiv bilo koga. Mi smo ljudi koji nepokolebljivo branimo Crnu Goru i njene vrednosti. Zbog toga smo protiv velikosrpskog nacionalizma i protiv svakog drugog nacionalizma koji atakuje na građansku državu Crnu Goru – to priznajemo, to smo bili, to jesmo, to ćemo nepokolebljivo ostati“, naveo je Đukanović, saopšteno je iz DPS.

(Tanjug)

