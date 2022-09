CG za sada bez restrikcija, uz apel da se štedi struja

PODGORICA – U Crnoj Gori za sada nije planirano poskupljenje struje ni restrikcije, izjavio je danas predsednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović i apelovao na građane i javni sektor da poštuju mere štednje koje su im predstavljene.

On je gostujući u emisiji Link Radija CG rekao da ne može da kaže kada bi moglo da dođe do poskupljenje i restrikcije, jer, dodao je, to zavisi od više faktora.

„Čeka nas teška zima i neke štete će sigurno biti, svako se bori da obezbedi makar kilovat sat više. Krenuli smo u snažnu kampanju štednje i očekujemo da to poštuju i domaćinsta i javni sektor. Obezbedili smo i popuste za one koji troše manje, i mislimo da je to stimulativno da se građani ponašaju odgovorno prema veoma ozbiljnoj situaciji“, kazao je Đukanović.

Dodao je i da Crna Gora ima snažnu privredu deficiti bi, kazao je, bili mnogo veći. „Suša je velika, u poslednjih nekoliko decenija nismo imali ovako lošu hidrološku situaciju. Nije jednostavno i trudimo se da ne poseženo za poskupljenjima i restrikcijama“, kazao je Đukanović.

Istakao je da Crna Gora sada plaća posledice jedne, kako je kazao, neozbiljne politike u oblasti energetike.

„Nismo 40 godina sagradili nijedan energetski objekat. Ovakvu globalnu situaciju nismo mogli da predvidimo, ali da je bilo odgovornije politike, imali bi veće šanse da lakše prođemo kroz ove izazove. Imamo opasnost i da nam novac, iako ga bude, neće pomagati, jer ide teška zima“, upozorio je Đukanović, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

