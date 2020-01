CIA: Amerikanci pomagali Sadamu Huseinu dok je napadao Iran

VAŠINGTON – Dokumenti koje je nedavno objavila CIA pokazuju da su SAD pomagale iračkom predsedniku Sadamu Huseinu dok je napadao Iran bojnim otrovima 1988. godine.

Prema pisanju američkog sajta Forin polisi (Foreignpolicy.com) američke vojne i obaveštajne slutžbe znale su za to i nisu učinile ništa da spreče serije napada nervnim gasom, koji nadmašuju bilo šta viđeno u Siriji.

Tokom rata Iraka sa Iranom 1988. godine, SAD su preko satelitskih snimaka, došli do podataka da će Iran strateški napredovati tako što će iskoristiti rupu u iračkoj odbrani, a američki obaveštajci otkrili su položaje iranskih trupa Iračanima svesni činjenice da će ih snage Sadama Huseina napasti hemijskim oružjem, između ostalih i sarinom, smrtonosnim nervnim gasom.

Obaveštajni podaci uključivali su fotografije i mape pokreta iranskih snaga, lokacije na kojima su se nalazila iranska logistika i detalje o protivvazdušnoj odbrani.

Kako se navodi, Irak je upotrebio sarin u četiri napada početkom 1988. godine, a ti napadi su se oslanjali na američke satelitske snimke, mape i ostale obaveštajne podatke i pomogli su da se tok rata okrene na iračku stranu i prisili Iran da sedne za pregovarački sto, čime je politika pomoći iračkoj pobedi doživela uspeh.

Međutim, to su ujedno bili i poslednji u nizu napada hemijskim oružjem koji su trajali nekoliko godina i za koje je znala administracija tadašnjeg predsednika Ronalda Regana.

Dugo vremena, američki zvaničnici su negirali da su okretali glavu od iračkih hemijskih napada, tvrdeći da vlada Sadama Huseina nikada nije najavljivala da će upotrebiti takvo oružje.

Ipak, izjave penzionisanog vazduhoplovnog pukovnika Rika Frankona, koji je bio vojni ataše u Iraku tokom tih napada 1988. godine, ostavljaju drugačiji utisak.

„Irak nam nikada nije rekao da nameravaju da koriste nervni gas. Nisu ni morali, mi smo to već znali“, rekao je Frankona.

Prema nedavno objavljenim dokumentima CIA-e i intervjuima sa bivšim obaveštajcima, SAD je izgradila dokaze o iračkom napadu, koji su počeli 1983. godine, a u to vreme Iran je javno tvrdio da dolazi do napada hemijskim oružjem i sastavljao je dokumentaciju kako bi to predstavio i Ujedinjenim nacijama.

Tim izveštajima nedostajali su dokazi o umešanosti Iraka, koji su bili deo tajnih dokumenata slanih na adrese najviših zvaničnika američkih obaveštajnih službi.

CIA je odbila da komentariše ove navode.

Suprotno tekućoj raspravi treba li Amerika da interveniše kako bi se zaustavili navodni sirijski napadi hemijskim oružjem, Vašington je pre tri decenije ostao ravnodušan na činjenicu da je Sadam Husein naširoko koristio hemijsko oružje protiv neprijatelja, ali i protiv sopstvenog naroda.

Reganova administracija odlučila je da je bolje da se dozvoli da se ti napadi nastave, ukoliko preokrenu tok rata, a čak iako bi bili otkriveni, CIA je smatrala da bi mogla da kontroliše međunarodne osude i bes.

U objavljenim dokumentima, zaključuje se da je CIA tvrdila da Iran ne može da dođe u posed čvrstih dokaza o upotrebi hemijskog oružja – iako ih je ta agencija posedovala.

CIA je takođe podsetila da je Sovjetski savez koristio hemijsko naoružanje u Avganistanu, bez značajnijih posledica.

Ranije se pisalo o pomoći američkih obaveštajaca Iraku u isto vreme kada su zvaničnici sumnjičili Huseina da upotrebljava hemijsko oružje, međutim dokumenti CIA-e, koji su se nalazili među gomilom deklasifikovanog materijala u kombinaciji sa izjavama bivših zvaničnika obaveštajnih službi bacaju novo svetlo na dubinu američkog učešća o napadima bojnim otrovima.

Pokazuju da su najviši zvaničnici SAD bili redovno obaveštavani o obimu napada nervnim bojnim otrovima i imaju jednaku snagu kao zvanično priznanje o saučesništvu u nekim od najužasnijih napada hemijskim oružjem u istoriji.

Oni svedoče da su američki yvaničnici redovno informisani o nivou napada nervnim gasom.

Zvaničnici CIA-e, uključujući i direktora Vilijema Dž. Kejsija, inače bliskog prijatelja Ronalda regana, bili su obavešteni o lokaciji iračkih postrojenja za montažu hemijskog oružja.

Kako se navodi, zvaničnici su bili upozoreni i da bi Iran mogao da pokrene talas napada protiv američkih interesa na Bliskom istoku, uključujući terorističke napade ukoliko dođe do zaključka da su SAD umešane u napade hemijskim naoružanjem.

(Tanjug)