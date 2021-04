Čirgić: Bratić u prosveti sprovodi planove „srpskog sveta“

PODGORICA – Crnogorsko Ministarstvo prosvete pokrenulo je izmenu određenih predmetnih programa u crnogorskim školama, između ostalog i za cmogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, što neki pripisuju „srbovanju“ ministarke Vesne Bratić.

Podgoričke Dnevne novine pišu da im je iz tog resora rečeno da je formirana Radna grupa, koja je do sada održala dva sastanka, i koja će pre konačnih izmena sprovesti opsežnu analizu.

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić kaže da mu nije poznato da je formirana Radna grupa za izmenu programa za crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, niti je FCJK dobio poziv da učestvuje u njoj.

„(Ministarka) Vesna Bratić je svojim veliko srpskim stavovima i skaradnim izjavama zamiritala (zaslužila) ministarsku poziciju. Sad s pozicije ministra prosvete, nauke i kulture sprovodi planove ‘srpskoga sveta’. ‘Eksperti’ koje je imenovala dolaze iz ‘istoga ideološkog miljea“, tvrdi Čirgić.

Predsednik podgoričkog odbora Sindikata prosvete Slobodan Savović kaže za podgorički dnevnik, da to nije posao koji se radi “preko kolena”, preneo je portal RTCG.

“Potpuno me čudi zašto se sad to pominje, to su strateška dokumenta. To je osnov svakog predmeta koji daje opšte smernice, pedagošku normu i on se ne menja preko noći. Ne može se to promeniti jer je procedura spora, ona traži nekoliko koraka. Poslednju reč mora da da Nacionalni savet za obrazovanje“, kaže Savović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.