Cirih: Policija sklanja klimatske aktiviste

CIRIH – Ciriška policija je danas počela je da sklanja klimatske aktiviste iz glavnog finansijskog okruga u Cirihu, nakon što su blokirali ulaze u banke u znak protesta protiv finansiranja projekata proizvodnje fosilnih goriva koji štete životnoj sredini.

Ciriška policija udaljila je aktiviste koji su pevali i skandirali, i koji su zauzeli položaje na ulazima u banke Kredi Svis i UBS na trgu Paradeplac, u tom švajcarskom finansijskom čvorištu, nakon što su prethodno odbili da se raziđu, prenosi agencija Rojters.

„Banke Kredi Svis i UBS do sada nisu učinile ništa kako bi dale odgovarajući odgovor na klimatsku krizu. Zato pokret klimatske pravde danas okupira sedište Kredi Svisa i obližnju kancelariju UBS-a kako bi skrenuo pažnju na posledice neaktivnosti švajcarskih finansijskih institucija“, izjavila je Frida Kolman, portparolka grupe „Rise Up for Ćange“.

(Tanjug)

