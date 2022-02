Čizov: Ne provocirati Moskvu, ima mesta za diplomatiju

LONDON – Rusija i dalje veruje da diplomatija može da pomogne da se smire napetosti zbog ukrajinske krize, izjavio je danas ambasador Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čizov.

Čizov je za Bi-Bi-Si naglasio da Rusija ne namerava nikoga da napada, ali je upozorio da je važno da se ne provocira Moskva da promeni mišljenje.

„Svakako verujemo da ima mesta za diplomatiju“, rekao je Čizov i ocenio da bi dodatni pregovori mogli da dovedu do rezultata.

Čizov nije rekao da li Rusija planira da udalji vojnike od granice sa Ukrajinom i upitao je zašto niko ne govori o broju ukrajinskih vojnika, koji su raspoređeni prema Rusiji.

On je naglasio da Rusija i dalje smatra ekspanziju NATO na istok „ključnom tačkom bilo kakvih pregovora“.

„Nećemo to zaboraviti. I ne možemo da dopustimo da to zaboravimo. Pet talasa širenja NATO, to nije bio razvoj događaja koji smo očekivali“, naveo je on.

Rusija je u više navrata negirala da planira da izvrši invaziju na Ukrajinu, ali zbog gomilanja više od 100.000 vojnika u blizini ukrajinske granice pojedine zapadne zemlje, uključujući SAD, tvrde da bi mogla da napadne Ukrajinu u bilo kom trenutku.

Francuski predsednik Emanuel Makron, koji je nedavno razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, rekao je u da je važno sarađivati sa Rusijom kroz različite formate i najavio za naredne dane nastavak pregovora u cilju rešavanja ukrajinske krize.

(Tanjug)

