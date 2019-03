Čizov: Razgraničenje Kosova put ka Velikoj Albaniji?

ATINA – Predlog o razgraničenju Kosova mogao bi da uspe, ali to može da stvori presedan za druge zemlje u regionu u kojima značajan deo stanovništva čine Albanci, izjavio je Vladimir Čižov, ambasador Rusije u EU.

U intervjuu za grčki list Katimerini, on je, govoreći o Prespanskom sporazumu Atine i Skoplja, izjavio da je njime narušen Ustav Makedonije, referendum proglašen nevažećim, predsednik ga nije potpisao, a sada EU tvrdi da to treba da bude primer za rešavanje sličnih problema.

„Prvo na šta pomislite je Kosovo. Kosovo je, usput, veoma komplikovano pitanje. Ako uspeju da se dogovore, predlog o razgraničenju bi mogao da uspe. Ali to može stvoriti presedan koji bi mogao dovesti do problema i u Severnoj Makedoniji, gđe značajan deo stanovništva čine Albanci“, rekao je Čižov.

On je dodao da je video neke mape Velike Albanije, u koju je uključen i značajan komad Grčke.

Na pitanje da li su odnosi sa Rusijom izvor trenja između zemalja EU, rekao je da je upozoravao da bi veliko proširenje EU iz 2004. godine moglo imati problema.

„Te zemlje smo poznavali bolje nego što su ih znale zapadne članice EU. Znači, znali smo da je u nekim od tih zemalja ideja o pridruživanju i EU i NATO-u bila u velikoj meri vođena željom da se što više udalje od Rusije“, rekao je Čižov i dodao da se ne mogu birati svoje roditelje, ni komšije.

Govoreći o navodnom mešanju Rusije u američke predsedničke izbore 2016. godine, kao i predstojeće izbore za Evropski parlament, Čižov je rekao da je „teško komentarisati nepostojeće stvari“, kao i da Rusija kao država nikada ne interveniše u unutrašnje poslove drugih zemalja, pa čak ni Venecuele.

Odgovarajući na pitanje novinara da li vidi „početke kraja Putinove ere“, s obzirom na smanjenje njegove popularnosti, rekao je da je popularnost predsednika Rusije vođena tokom događaja i da je sada „normalnija“.

„Mislim da mu to ne smeta previše. To je njegov poslednji mandat, on ne mora da brine o svom reizboru“, dodao je Čižov.

(Tanjug)