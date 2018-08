Čovečanstvo od danas u DUGU (video, foto)

Svet ulazi u ekološki dug od prvog dana avgusta i za trenutne potrebe čovečanstva koristimo prirodne resurse 1,7 puta brže nego što ekosistemi mogu da se regenerišu, dakle, globalno koristimo 1,7 planeta, a imamo samo jednu, najavljuje Mreža za globalni ekološki otisak (Global Footprint Network, GFN).

Quartz Humans have depleted the Earth's natural resources with five months still to go in 2018 Quartz Civilization's appetite, it seems, is infinite. The Global Footprint Network (GFN) has been assessing just how much of the Earth's resources we use,… https://t.co/hixWfaL8rG pic.twitter.com/lbhgeT2Dg4

Svetski fond za prirodu (WWF) u saopštenju za medije izdatim ovim povodom podseća da je Dan ekološkog duga onaj dan u kalendarskoj godini kada potrebe čovečanstva prema prirodi premaše ono što ekosistemi planete Zemlje mogu u toj godini obnoviti. Od kada se vrše merenja, 1997. Dan ekološkog duga bio je krajem septembra, ove se godine najranije obeležava i simbolično prikazuje uticaj ljudskih aktivnosti na prirodu i njene resurse.

– Činjenica da se ovaj dan svake godine pomera unapred govori nam da se i dalje prema planeti ne ponašamo odgovorno. Živimo od sve veće pozajmice koju uzimamo s računa bolje budućnosti svoje dece – ističe direktor WWF Adrije, Deni Porej.

Today is #EarthOvershootDay 🌍 The date when humanity’s demand for resources exceeds what Earth can produce. Make a pledge today to #MoveTheDate and reduce demand for resources – https://t.co/3LRkNKyl5h pic.twitter.com/SHNnB32gJZ

Izveštaj o živoj planeti koji je uradio WWF, predočava da sve zemlje regiona žive iznad svojih prirodnih kapaciteta, navodi se u saopštenju i ilustruje podacima GFN-a o ekološkom otisku, koji se mere u globalnim hektarima (ghe) koji je jedinica za merenje naših zahteva prema Zemlji (ekološki otisak) i sposobnosti Zemlje da udovolji našim zahtevima (biokapacitet).

– Prema tim podacima Slovenija predvodi u našoj regiji s najvećim ekološkim otiskom i prva ulazi u ekološki dug 12. maja. Slede je Hrvatska (19. juna), Crna Gora (29. juna), Bosna i Hercegovina (6. jula), Makedonija (19. jula) i Srbija (30. jula) – kaže Deni Porej, dodajući da najkasnije u dug ulazi Albanija, 14. oktobra.

If everyone lived like us campaigners, #EarthOvershootDay would be postponed by 30 days. We're flying too much to see family. Take the quiz to see how you can #MoveTheDate https://t.co/2IYQFyyXiv pic.twitter.com/LLB1yftaTR

