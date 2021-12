Čović: Bez hrvatskog naroda u BiH neće ni biti BiH

SARAJEVO – Predsedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je sinoć da lider SDA Bakid Izetbegović doživljava BiH kao pašaluk i poručio da bez hrvatskog naroda u BiH neće ni biti Bosne i Hercegovine.

„Izetbegović BiH dozivljava kao pašaluk u kojem on ima posebno mesto. Kad se probudi, pomoli i popije kafu očekuje da ga svi slede. Ne može jos da razume da BiH može isključivo da funkcioniše kao zajednica tri konstitutivna naroda“, naveo je Čović komentarišući izjavu Izetbegovića da Hrvati imaju 46 pozicija u državnim i entitetskim institucijama nauštrb Bošnjaka.

Govoreći o tome da li je za BiH opasniji „bošnjački unitarizam“ ili „srpski separatizam“, Čović je za HRT rekao da „unitarizam hrani separatizam“, prenosi Klix.ba.

„Bojim se da najborojniji narod u BiH ide krivim putem“, rekao je Čović.

Komentarišući nedavne izjave srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da se izbor hrvatskog člana Predsednistva BiH dogovara u džamijama i uz posredovanje verskih službenika, Čović je rekao da to nije nikakva tajna.

„Već drugo vremena Islamska zajednica BiH (IZBIH) ima posebno mesto u politici BiH. To se ne skriva. Siguran sam da je zajedno sa IZBiH i politikom Bošnjaka napravljen vrlo jasan plan i nužna logistika da se izaberu dva bošnjačka člana Predsedništva BiH. Do kraja su u ovo involvirani predstavnici IZBiH i to je sasvim izvesno“, naveo je Čović.

On je ocenio da je vreme za dogovor oko izmena izbornog zakona praktično isteklo.

Kako je naveo, to vreme je bilo ograničeno na ovu proteklu, neizbornu godinu.

„Moramo iskoristiti vreme koje je pred nama kako bismo pronašli rešenje. Ja sam siguran da ćemo mi morati da napravimo izmene izbornog zakona. Ja još gajim optimizam“, poručio je lider HDZ-a BiH.

Izetbegović je sinoć rekao da se čini sve da se Hrvati, kao najmalobrojniji narod, „osećaju relaksirano“ u BiH i naveo da Hrvati od 300 važnih pozicija imaju 46 pozicija „preko onoga što im Ustav garantuje“.

On je rekao i da ne vidi bošnjački unitarizam u BiH i optužio srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da čini sve da BiH bude jedna neuspešna priča.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.