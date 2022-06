Čović osudio vandalizam, Komšić optužio HDZ

SARAJEVO – Lider Demokratske fronte i hrvatski član Predsedništva BiH, izabran u to telo glasovima Bošnjaka, Željko Komšić osudio je vandalizam na Partizanskom groblju u Mostaru i kao odgovorne za to naveo je politiku HDZ.

“Mislim da više nema niko kome nije jasno ko stoji iza uništavanja partizanskog spomenika, ko to čini i u čije ime to čini. Nažalost, to je samo posledica postojanja jedne politike, zna se i koje, politike HDZ-a!”, napisao je Komšić na društvenim mrežama.

Skrnavljenje Partizanskog groblja u Mostaru osudio je i lider HDZ BiH Dragan Čović.

“Najoštrije, najsnažnije osuđujemo devastaciju svakog spomenika, za bilo koji istorijski period u BiH, pa tako i ovog spomenika u Mostaru”, rekao je Čović kratko za sarajevsku N1 tv.

(Tanjug)

