Čović: Zlonamerne reakcije na govor u skupštini RS

SARAJEVO – Predsednik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ BiH i HNS-a, Dragan Čović izjavio je danas da još uvek postoje šanse za dogovor o izbornoj reformi u BiH i nazvao zlonamernim reakcije na njegov govor u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

„I dalje nam ostaje obaveza da razgovaramo, kako unutar Federacije predstavnika Hrvata i Bošnjaka, tako i na državnom nivou sa Srbima“, rekao je Čović u intervjuu za „Večernji list“ ističući da razgovori o izbornoj reformi i drugim otvorenim pitanjima nemaju alternativu.

Odgovarajući na kritike koje su se u delu javnosti pojavile u vezi njegovog govora u skupštini RS, a posebno rečenica u kojoj je poručio poslanicima da čuvaju RS, Čović je kazao da su to zlonamerne reakcije, jer je izjava izvučena iz konteksta jednog govora koji je bio u cilju pomirenja i normalizacije stanja i odnosa u BiH.

„Odlaskom u Narodnu skupštinu RS sam pokazao poštovanje prema toj entitetskoj instituciji i onima koji su me pozvali, ali i prema onim Hrvatima koji žive u tom delu BiH“, kazao je Čović.

On je naglasio da je predsednik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i da je suština njegovog obraćanja bila da pozove srpske predstavnike da se vrate u institucije BiH i da se tamo rešavaju svi problemi, uz uvažavanje Ustava i ustavne pozicije svih.

„Kada sam im poručio da čuvaju Republiku Srpsku, to sam kazao iz pozicije političkog predstavnika hrvatskog naroda čija se prava grubo uzurpiraju i krše upravo zbog činjenice da nemaju takvu vrstu institucionalne zaštite kao što imaju Srbi, naveo je Čović.

Prema njegovim rečima, indikativno je da svi oni koji ga napadaju ovih dana zanemaruju drugi deo poruke srpskim predstavnicima, a to je da u očuvanju RS-a ostave dovoljno otvorena vrata za druga dva konstitutivna naroda.

Čović je rekao da treba otopljavati odnose između naroda, jer BiH tako funkcioniše.

„Ja i ovim putem pozivam one koji su učestvovali u pregovorima (o izbornoj reformi BiH) da izbegnu taktiku očuvanja statusa kvoa, prebacivanja odgovornosti na druge i dobijanju na vremenu kako bi mogli da stave kontorlu nad još nekim pozicijama koje pripadaju legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda“, kazao je Čović.

On je istakao da u ovom trenutku nema preduslova za organizovanje izbora, bez obzira što će neko kazati da se izbori mogu održati.

Čović je odbacio kao grube i maliciozne laži navode da HDZ ultimativno traži samo rešenja koja će obezbediti toj stranci da zastupa Hrvate i njemu lično da bude član Predsedništva BiH.

„Mi sve radimo da napravimo dogovor, ali dogovor koji neće terati Hrvate da imaju jednog kandidata da bi on bio izabran. Onda to nije demokratski proces. Treba da imamo mogućnost da živimo isti politički pluralizam kao što ga danas imaju druga dva naroda“, naglasio je on.

Čović je poručio da poverenje između Bošnjaka i Hrvata mora da jača i da to mora da bude primarni zadatak i trajan proces, ali da je i za to potrebno više iskrenosti.

„Mi moramo da jačamo poverenje između naroda, a da bi se to postiglo moramo da delujemo i kroz medije i praktično na terenu, između osoba i političkih subjekata“, rekao je on i dodao da na isti način treba graditi odnose i sa Srbima.

(Tanjug)

