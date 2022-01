Crna Gora: I večeras održan protest u Podgorici

PODGORICA – U Podgorici je i večeras održan novi protest protiv najave izglasavanja nepoverenja aktuelnoj Vladi Crne Gore i mogućeg formiranja manjinske vlade.

Građani su se okupili ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja, a potom krenuli u protestnu šetnju do zgrade Skupštine Crne Gore.

Oni su napravili bakljadu na Blažovom mostu.

Protestu su prisustvovali ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić i ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

„Šteta što se uspeh ne prašta, ali moraju se nastaviti reforme. Loše je što se vraćamo ponovo u podele, formiranje nove vlade će biti dug proces. Biće dug period prilagođavanja. Mi kao država ćemo izgubiti godinu i mislim da je to nepotrebno. Sad su svi povukli ručnu i čekaju da vide kako će se sve rešiti. Privrednici su jako zabrinuti. Naši prihodi za januar su na nivou plana i to da su prihodi iz ‘Evrope sad’ održivi pokazujemo u prvom mesecu. Zašto je moralo sada da se desi nama to nije jasno“, rekao je Spajić.

Milatović je ponovio da je potpredsednik Vlade i predsednik GP URA Dritan Abazović insistirao na eksperstkoj vladi.

„Prvi scenario manjinska vlada uz podršku DPS-a, unutar parlamentarne većine. Postavlja se pitanje koji problem bi ta vlada rešila koji ova nije rešila. Zašto se skreću teme sa ekonomije“, kazao je Milatović.

Predsednik Prave Crne Gore Marko Milačić pozvao je sve građane da se okupe u odbrani izborne volje.

„Ako pustimo da izdaja postane normalnost bolje da nas nema“, kazao je Milačić.

Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin istakao je da ne brane ničije ime i prezime ili funkcije, nego volju naroda.

„Većina neka razmisli. Treba da budemo istrajni jer DPS-a nema više ni u jednoj vladi“, rekao je Dobričanin.

Potpredsednik Demokrata i poslanik Momo Koprivica kazao je da ih okuplja ideja odbrane izborne volje građana.

„Nećemo dozvoliti da pokradu izbornu volju, uzmu plate i dodatke i opet prevare majke. Ustala je Crna Gora nećemo to dozvoliti. Pobedićemo DPS. Ako se ne boje zašto ne izađu na crtu izbori su najopoštenije rešenje“, ocenio je Koprivica.

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović poručio je da će i večeras kao i do sada, na evropski i moderan način, protestivati protiv onih koji pokušavaju da DPS vrate na vlast.

„Svako ko bude uputio bilo kakvu provokaciju, znajte da je to provokator iz reda koalicije 21 milion“, rekao je Šaranović.

(Tanjug)

