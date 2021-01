Crveni krst HR: Ima mesta do kojih pomoć još nije stigla

ZAGREB – Portparolka Crvenog krste Hrvatske Katarina Zorić potvrdila je danas da je bilo propusta u raspodeli pomoći stanovništvu zemljotresom ugroženog područja, pa čak, kako je rekla, ima i onih mesta i zaseoka do kojih njihovi mobilni timovi još nisu ni stigli.

„Istina je da imate situacije da neko dobije nekoliko puta pomoć a da neko ne dobije“, rekla je ona gostujući u jutrošnjoj emisiji hrvatskog Javnog servisa „U mreži prvog“.

Tražeći malo više razumevanja za njihov rad na terenu, Zorić je kaže da je normalno da poslednjih dana stvari bolje funkcionišu nego prvog dana.

„Juče popodne smo pronašli neke zaseoke, tek smo juče saznali za njih. Tako da ne mogu reći da smo obišli sve, to je veliko područje“, rekla je Zorićeva.

Tvrdi, međutim, da lažen vesti i dezinformacije ugrožavaju donacije ugroženom stanovništvu.

Broj donacija, kaže, pada, a to povezuje isključivo sa lažnim vestima i dezinformacijama.

Tvrdi i da ne zna iz kog razloga su se pojavile lažne informacije i dezinformacije, zbog kojih su, kako je rekla, podignute neke krivične prijave.

“ Mislim da je bilo nekoliko optužbi, naravno da su one uticale na ljude i na donacije“, rekla je Zorić.

U istoj emisiji zamenica gradonačelnika Gline Branka Bakšić je rekla da još svi ugroženi nisu dobili kontejnere, a ni pomoć.

„Sinoć sam dobila informaciju da do jednog čoveka niko još nije došao“, rekla je i dodala da na teren treba da idu ljudi koji poznaju područje.

„Ne može niko naći sve ljude, jer ne znaju za sve te zabačene kuće“, rekla je Branka Bakšić, koja kaže da se do nekih zaseoka ne može ni doći većim vozilima.

„Njegov susjed iz Karlovca došao je, jedan dio je išao pješke, problem je kako doći uopće do tog čovjeka i da nije bilo tog susjeda, ne bismo ni znali za njega“.

Direktor Civilne zaštite Damir Trut je rekao da su neka područja pretraživana dronovima.

„Gorska služba se duže od sat vremena probijala do dve bakice kroz šumu, nije bilo ni puta do njih, kako su one živele tamo? Nema puta ni ceste ni staze do njih….“ otkrio je Trut.

Mislili su, kazao je, da evakuišu veliki broj stanovnika i to bi mnogo lakše, jer bi u tom slučaju svi bili na jednom mestu i zbrinuti.

Ali su, kaže, shvatili da ljudi ne žele da napuste svoje inače razrušene domove.

(Tanjug)

