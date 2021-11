„Curenje“ Makronove poruke udarac za odnose FR i Australije

KANBERA – Francuski ambasador u Australiji Žan-Pjer Tebo je osudio potez australijske vlade da objavi privatne tekstualne poruke francuskog predsednika Emanuela Makrona.

On je takav potez okarakterisao kao najnoviju „najnižu tačku bez presedana“, navodeći da će to izazvati i zabrinutost kod drugih svetskih lidera da bi reči koje su izrekli mogle da budu iskorišćene kao „oružje“ protiv njih, prenosi britanski list „Gardijan“.

Ambasador Tebo je rekao da je „curenje“ tekstualne poruke francuskog predsednika nazadovanje „u smislu istine i poverenja“ i da bi bilo „tužno“ ako je ovo odgovor australijske vlade na zahtev Francuske za konkretnim akcijama za razrešavanje ovog spora.

Australijski premijer Skot Morison rekao je danas novinarima u Dubaiju da se „nikada neće izviniti“ zbog otkazivanja francuskog ugovora o isporuci podmornica koje „neće obaviti posao koji Australija treba da uradi“.

Morison nije osporio tvrdnju da je njegova kancelarija pustila tekstualnu poruku, ali je samo rekao: „Tvrdnje su iznete i te tvrdnje su opovrgnute. Ono što je sada potrebno je da nastavimo dalje“.

Spor između Australije i Francuske proističe iz Makronove optužbe da ga je Morison lagao u vezi sa australijskim planovima sa SAD i Velikom Britanijom o nabavci podmornica na nuklearni pogon, kao zamenu za francuski projekat vredan 90 milijardi dolara.

Morison je odbacio Makronovu tvrdnju, a nekoliko australijskih medija je zatim objavilo da je francuski predsednik poslao SMS australijskom premijeru dva dana pre objave sporazuma „Aukus“ sredinom septembra, zapitavši ga: „Da li da očekujem dobre ili loše vesti za naše zajedničke ambicije podmornica?“

Francuski ambasador je rekao u Kanberi da „curenje“ poruke neće pomoći u izgradnji poverenja za popravku odnosa.

„Ovo je novi najniži nivo bez presedana, kako u smislu toga kako nastaviti dalje, tako i u smislu istine i poverenja“, rekao je Tebo.

„Ne ponašate se ovako po pitanju lične razmene stavova lidera koji su saveznici. Ali možda je to samo potvrda da nas nikada nisu videli kao saveznika“, poručio je ambasador.

On je naveo da to, takođe, šalje veoma zabrinjavajući signal za sve šefove država i da treba da paze, jer će u Australiji doći do curenja informacija.

„A ono što u poverenju kažete svojim partnerima će na kraju, jednog dana, biti upotrebljeno i kao oružje protiv vas“, izjavio je francuski ambasador.

(Tanjug)

