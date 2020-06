Čuveni komičar upao prerušen na skup desničara, pa ih ismejao (video)

Britanski komičar Saša Baron Koen upao je prerušen na skup desničara u Vašingtonu i otpevao pesmu rasističkog sadržaja o Baraku Obami, Hilari Klinton, Entoniju Faučiju, Bilu Gejtsu i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, kako bi ismejao organizatore skupa.

Na skupu ekstremnih desničara „Three Percenters“ pod imenom „Marš za naša prava 3“ u subotu se okupilo oko 500 učesnika u Parku eritejdž u Vašingtonu, prenosi „Vaniti fer“.

Holy shit 😂

Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington 3% (local rightwing militia) event in Olympia a few minutes ago. A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security… And then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen. 😂 pic.twitter.com/mllLkKBcpZ

— Spek (@spekulation) June 27, 2020