Cvijanović: Skupština jedina relevantna da brani poziciju RS

BANJALUKA – Institucije Republike Srpske veoma ozbiljno shvataju odluku o povlačenju iz odlučivanja u institucijama BiH, izjavila je danas predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, ističući da je Narodna skupština centralno i jedino mesto relevantno da brani i dejtonsku i ustavnu poziciju Republike Srpske.

Cvijanovićeva je sinoć za RTRS rekla da Republika Srpska već godinama trpi veliku štetu i udare na identitet, obeležja i Dan Republike, a sada i na neke druge odnose kao što su pitanje vlasništva ili imovine.

„Imamo utisak da se ovde stalno donose odredene odluke, ranije od strane visokih predstavnika, a sada kroz novu praksu od strane Ustavnog suda Bih koji je od njih preuzeo tu praksu. Umesto da gradite poverenje u okviru kojeg bi trebalo da imate i poverenje prema institucijama pravosuđa, dolazite u situaciju da je to nepoverenje sve veće, da su sve vece naše spoznaje o tome da imate institucije koje nisu kredibilne nego donose političke, a ne pravne odluke“, izjavila je Cvijanovićeva.

Predsednica Srpske je istakla da su na određeni način preplašeni i zabrinuti određenim praksama, izmedu ostalog i Ustavnog suda BiH.

„Jedan momenat je taj što imate te strane sudije koji po pravilu predstavljaju određenu glasačku mašineriju i služe preglasavanju, dakle po pravilu opet sudija iz Republike Srpske i po pravilu su to odluke koje u kontinuitetu čine ili vrše štetu interesima Srpske. Druga važna stvar je to kakav vi uopšte odnos pokazujete ili kakva je to država u kojoj vama strane sudije rade posao koji treba da radi domace pravosude? Treća stvar, umesto da taj sud štiti ustavnost, on zapravo kreira neke nove mere ili odluke kojima se menja postojeći dejtonski sistem. I ovde je prepoznata i ta zamka“, naglasila je Cvijanovićeva.

Dodala je da očekuje da će Narodna skupština u ponedeljak obaviti vrlo konstruktivnu i kvalitetnu raspravu.

Istakla je da su juče na sastanku jednoglasno doneli odluku o tome da se u Narodnoj skupštini prodiskutuje ovo pitanje.

Cvijanovićeva je navela da je donesen zaključak da predstavnici Srpske u institucijama BiH treba u narednom periodu da zamrznu svoju aktivnost u vezi sa donošenjem bilo kakvih odluka zato što je neophodno i važno da se, kako kaže, konačno napravi ambijent koji ce biti dovoljno komotan za sve i po meri svima koji žive u BiH.

Cvijanoviceva je naglasila da bošnjački političari uporno urušavaju bilo kakav dogovor i smatra da svi zajedno treba da sednu za jedan sto i urede odnose u državi na način koji bi svima bili po meri, ali je svesna da će to biti težak zadatak.

Predsednica Srpske izjavila je da je nemoguće da ova odluka bude sprovedena jer, kako je navela, ovde više nije stvar sprovodenja odluke već stvar odnosa.

„Ne možete u jednoj stvari na jedan način odlučiti kad je u pitanju Brčko distrikt, a na drugačiji način kad je u pitanju Republika Srpska. Ili da, kada je u pitanju Republika Srpska, da se u nekoj prethodnoj odluci pozivate na jedne principe, a sad u ovoj odluci odustanete od njih. To nas sve uvodi u sferu apsolutne pravne nesigurnosti i do zaključka da su odluke politički motivisane. Ustavni sud je nekoliko puta izlazio iz onog što jeste njegov osnovni mandat u okviru toga“, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da žali što takve krize veoma često produkuje upravo i Ustavni sud BiH, svrstavajući se na stranu onoga što su politički zahtevi bošnjackih stranaka, izlazeći im u susret.

„Da li to rade iz neznanja ili s namerom, a ja mislim s namerom da bi menjali sistem koji je dejtonski na jedan drugačiji način. Ranije su to radili visoki predstavnici i mnogo kritike je išlo na taj račun. Svako živ ko pogleda državu i vidi da neki visoki predstavnik donosi domaće akte umesto institucija, reći će da je ta država nenormalna“, poručila je Cvijanovićeva.

(Tanjug)