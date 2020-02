Cvijanović: Visoki predstavnik utiče preko stranaca u Sudu

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da visoki predstavnik, bez obzira što ne koristi bonska ovlašćenja, još i te kako utiče na političku situaciju u BiH, ali sada putem stranih sudija koji su deo bošnjačkog glasačkog bloka u Ustavnom sudu BiH.

„Mehanizmi visokog predstavnika smišljeno su prebačeni na Ustavni sud koji sada donosi odluke o ukidanju identiteta Republike Srpske, oduzimanju zemljišta i drugim pitanjima. Sve što ima veze sa identitetom Srpske i identifikacijom sa njom za Ustavni sud BiH ne valja i nalazi se na njegovoj meti“, naglasila je sinoć Cvijanovićeva.

Ona je podsetila da se desio obračun Ustavnog suda BiH sa obeležjima Republike Srpske.

„Nisu valjali grb i Dan Republike – 9. januar, a i zastava je bila sporna. Ne možemo ni mi da se identifikujemo sa 1. martom u Federaciji BiH, ali šta na to kaže Ustavni sud – ništa“, istakla je Cvijanovićeva za Televiziju K3.

Ona je ocenila da je zastrašujuće da su pod kontrolom stranaca i Ustavni sud BiH i redovno pravosuđe, navodeći da je iz FBiH stiglo i direktno priznanje da Ustavni sud poslednjih godina radi ono što je ranije radio visoki predstavnik koristeći bonska ovlaštenja.

„Ne mogu da shvatim potrebu, a pogotovo praksu da neko prisvoji instituciju i naglas kaže da ona služi njemu i njegovim interesima, a da za to nema sankcija. Ne mogu da shvatim da Bakir Izetbegović kaže da će odustati od Ustavnog suda BiH ako se mi odreknemo entitetskog glasanja u Parlamentarnoj skupštini BiH“, rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim rečima, Ustavni sud BiH i visoki predstavnik jesu dejtonske kategorije, ali nemaju pravo da krše Ustav.

„Donosili su odluke kojima su kršili Ustav. Ne može se reći da je isključiva nadležnost nivoa BiH da reguliše pitanje imovine ako to ne piše u Ustavu. Ustavni sud je jedno odlučio na osnovu apelacije Alije Izetbegovića, a nešto drugo na osnovu apelacije Sulejmana Tihića. Jednom kažu da su entiteti nadležni za imovinu, a drugi put nešto drugo“, pojasnila je Cvijanovićeva.

Apsurdno je, dodala je ona, da moraju da ukazuju na to da Ustavni sud BiH treba da donosi ustavne odluke.

„To govori koliko je sve nakaradno postavljeno. Svi govorimo o tome da je potrebna reforma kompletnog pravosuđa, stranci takođe govore da to treba uraditi, a kada napravimo prvi korak oni kažu da to ne može. Prave reforme pravosuđa nema jer je sve stavljeno u funkciju da se brane odluke visokih predstavnika i Ustavnog suda BiH sa stranim sudijama. Brane nam da napravimo evropski ambijent koji bi mogao izdržati test članstva BiH u EU, jer to ovaj sistem ne može da izdrži“, navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je već svima jasno da BiH ne može ići u EU ako ima visokog predstavnika koji je nametao zakone i mijenjao sistem, a nije snosio odgovornost za to.

Cvijanovićeva je istakla da vlast Srpske nudi rešenja i da ništa ne opstruiše.

„Ispružili smo ruku da stvari budu dovedene u red i izgrađen bolji sistem i ambijent u kojem je moguće sprovesti reformu pravosuđa i uspostaviti stvari na ustavan i zakonit način, a istovremeno i da konačno rješimo odnose unutar BiH. Ako samo očekujete da reaguje međunarodna zajednica, od toga nema velike pomoći. Ako hoćete da negujete unutrašnji dijalog onda možemo mnogo da uradimo. Nisam sigurna da li ćemo za to imati sagovornike, ali naša obaveza je da pružimo ruku i stavimo drugima do znanja da nećemo da se krijemo iza stereotipa i međunarodne zajednice, već da radimo zajedno sa domaćim partnerima“, kaže Cvijanovićeva.

(Tanjug)