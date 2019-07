Da je BiH normalna, Hrvat ne bi bio protiv Pelješkog mosta

BANJALUKA – Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocenio je za hrvatski Večernji list „da je BiH normalna, u Predsedništvu Hrvat ne bi bio protiv Pelješkog mosta“.

Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je u četvrtak uveče dvotrećinskom većinom izjavu predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika da je za vitalne interese Republike Srpske štetan zaključak o zvaničnom stavu BiH u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna-Pelješac u Hrvatskoj.

Time je osporena odluka Predsedništva BiH o obustavljanju izgradnje mosta, a koja je doneta tako što su druga dva člana Predsedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović preglasali Dodika.

Dodik je juče za izdanje „Večernjeg lista“ za BiH izjavio da je Republici Srpskoj u interesu da rešava otvorene probleme sa Hrvatskom, a ne da tema razgovora bude Pelješki most koji je na hrvatskoj teritoriji, dok je danas dao intervju i zagrebačkom izdanju.

Na konstataciju da tema Pelješkog mosta nije uopšte nova i pitanje zašto je ponovno izronila iz političkog Sarajeva, Dodik je kazao da „zna da se u prošlosti razgovaralo o tome na koji način popraviti performanse samog mosta kako bi se zadovoljili zahtevi, prije svega bošnjačke, sarajevske politike u realizaciji nekih irealnih planova“.

„Most je podignut na 55 metara visine i širine između stupova od 200 metara. Na taj su ustupak hrvatske vlasti pristale… Mi (RS) smo državotvorni entitet u BiH, subjekt smo međunarodnog prava. I sam ustav to je afirmisao kroz pravo da srpski član Predsedništva pokrene vitalni entitetski interes i da konačna odluka o tome bude doneta ovde u Narodnoj skupštini RS, a ne da bude stvar takvih većina kakve imamo u Predsedništvu kroz Komšića i Džaferovića, koji dele isto glasačko telo i koji veruju u iste vrednosti“, poručio je Dodik.

Upitan o nagađanjima da je ovim potezom vratio dug predsedniku Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganu Čoviću, Dodik je kazao da u „u politici ima mnogo špekulacija“.

„Niti sam ja šta dužan gospodinu Čoviću niti obrnuto postoji takav odnos. Ali upravo zbog toga vrlo dobro sarađujemo u političkim pitanjima. I to je vrlo principijelno. Taj odnos nikada nije bio protiv interesa trećeg, u ovom slučaju Bošnjaka“, rekao je Dodik.

Na konstataciju novinara da je njegov potez bio iznenađenje za mnoge, posebno one zarobljene u odnosima Hrvata i Srba, Dodik je odgovorio da su „srpski i hrvatski narod u istoriji imali mnogo teških trenutaka“.

„Po pravilu, kad jedan narod obeležava neku pobedu, drugi obeležava komemoraciju. Istorija je nešto što nam ne ide u prilog. Sudbina bivše zemlje zavisila je od srpsko-hrvatskih odnosa. U ovom trenutku mislim da su Srbi i Hrvati rešili svoja pitanja, makar u pogledu odnosa država. Hrvatska je država hrvatskog naroda, a Srbija, naravno, srpskog naroda. RS doživljavam kao državu našeg naroda ovde, svestan istovremeno političke uloge i značaja hrvatskog naroda u BiH“, kazao je Dodik.

On je naveo da „misli da budućnost pripada upravo odnosima koje su izgradili Čović i on, odnosno politički pokret koji ih sledi“.

„Ali, ipak je zbunjujuće da srpski član Predsedništva BiH podržava pravo Hrvatske da gradi most, a hrvatski je protiv?! To izgleda tako, ali mi branimo pravo Hrvatske da na vlastitoj teritoriji uređuje odnose kako hoće. Isto to tražimo i za sebe“, poručio je Dodik.

On je rekao da se „BiH potvrđuje kao promašen koncept međunarodne zajednice, ne zbog Dejtonskog sporazuma, nego zato što je međunarodna zajednica degradirala Dejtonski sporazum i stvorila gotovo nemoguće prakse u BiH u pogledu odlučivanja o važnim pitanjima“.

„Inače, da je normalno, nikada se ne bi dogodilo ovo da Bošnjaci izaberu hrvatskog člana Predsedništva BiH koji glasa protiv Pelješkog mosta, hrvatskih nacionalnih i državnih interesa. To se nikad ne bi dogodilo, a u tome su propust učinili oni koji su u ime hrvatskog naroda davali saglasnost na Dejtonski ustav i Dejtonski sporazum“, kazao je Dodik.

(Tanjug)