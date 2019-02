Da li je isključivanje interneta sledeća sankcija Rusiji

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da postoji teoretska opasnost od toga da Rusija bude isključena s interneta, zbog čega je neophodno stvoriti nezavisne digitalne segmente, dok ruski eksperti istovremeno upozoravaju da bi to nanelo ogromnu štetu i gubitke svima, a ne samo Rusiji.

Tokom susreta s predstavnicima ruskih informativnih agencija i štampanih medija, Putin je ocenio da bi to bila ne samo ekonomska nego i politička šteta, koja bi ugrozila interese specijalnih službi.

Ruski eksperti kažu da je pretnja koja se nadvila nad Rusijom zbog mogućeg isključenja interneta „mač sa dve oštrice“, koji će jednim delom udariti po ruskim korisnicima interneta, a istovremeno će istom snagom udariti i na strane korisnike i specijalne službe.

„Suština je da je svet sada globalan, svi osnovni procesi ekonomskog poretka, političkog, socijalnog, obaveštajnog zasnovani su na korišćenju globalnih telekomunikacionih mreža, koje se zasnivaju na internetu. Pokušavajući da isključe Rusiju sa mreže, zapadne obaveštajne agencije će izgubiti trenutnu količinu obaveštajnih i drugih analitičkih informacija. Sa ekonomske tačke gledišta, veoma mnogo će izgubiti i organizacije koje trguju preko interneta. To će u velikoj meri politički uticati na inicijatore blokiranja interneta u tom delu da će hvaljena demokratska prava i slobode, kojima su nas učili decenijama, biti narušeni. Biće velikih gubitaka upravo u ta tri glavna područja“, kaže za Sputnjik ekspert u oblasti informacione bezbednosti Vitalij Vehov.

Ekspert ističe da je Rusija već učinila mnogo kako bi se zaštitila u slučaju takvog razvoja događaja.

„Rukovodstvo Rusije, njegove bezbednosne i specijalne službe dugo su bile svesne te pretnje i tokom proteklih sedam godina veoma su se uspešno pripremale za to. Naprimer, ’Rostelekom‘ kao generalni provajder internet usluga, uključujući i u organima državne vlasti i drugim bezbednosnim službama, tokom ovih godina sprovodio je odgovarajuće tehničke i tehnološke mere. Sada je nemoguće da bilo ko tehnološki isključi Rusiju sa interneta. Mreža je mreža — ako je većina segmenata koji pružaju pristup mreži za ruske korisnike isključena, oni mogu koristiti rezervne kanale koji sada postoje preko drugih zemalja. Komunikacija će u ovom slučaju ići kroz Kinu“, ističe Vehov.

Putin je podsetio da su internet izmislile zapadne tajne službe. S tim u vezi, predsednik Rusije je istakao važnost razvoja suverenog „Runeta“, tj. ruskog segmenta interneta, i pripreme za moguće isključenje iz globalne mreže.

„Oni tamo sede, to je njihov izum, i sve slušaju, vide i čitaju ono što vi kažete, i akumuliraju ove informacije, ali ako se razvije ’Runet‘ to neće moći da rade“, naglasio je Putin.

Putin smatra da će „partneri“ 100 puta razmisliti pre nego što isključe Rusiju sa interneta, ali je naglasio da je teoretski sve moguće i da se zbog toga moraju stvarati takvi segmenti koji ne zavise ni od koga.

On je dodao da Rusija ne namerava da se isključuje s globalnog interneta, ali da „na sve treba biti spreman“ i istakao je da je bolje imati što više suvereniteta, uključujući i digitalni.

„Treba to razvijati, ulagati u to novac, ne žaliti ga i imati u vidu da je to jedan od ključnih pravaca razvoja u svetu u celini i za našu zemlju posebno“, naglasio je Putin.

Putinova izjava došla je u trenutku kada se razmatra nacrt zakona o autonomnom radu „Runeta“, koji je predstavio senator Andrej Klišas. Dokument je već prošao prvo čitanje u Donjem domu Parlamenta. On pretpostavlja i predviđa izolaciju ruskog segmenta interneta i obezbeđuje njegov autonomni rad u slučaju da Rusija bude isključena sa globalne mreže. Projekat obezbeđuje državi pravo veta na komunikaciju preko bilo kojeg kanala, a takođe pojednostavljuje i precizno blokiranje.

Prema Klišasovim rečima, primena zakona u početnoj fazi će zahtevati 20 milijardi rubalja (oko 270 miliona evra), koje su već uključene u budžet.

(Sputnjik)