Da li Tramp zna reči američke himne? (video)

Američki predsednik Donald Tramp izazvao je burne reakcij, tokom intoniranja američke himne uoči fudbalske utakmice u Atlanti, jer se na video snimku vidi kako pokušava da je peva.

Na društvenim medijima Tramp je kritikovan da se nije najbolje snašao sa rečima himne, odnosno kritikovan je da ih ne zna, dok su njegove pristalice objavile da su ponosne što ga vide da stoji, prenosi BBC.

Did @realDonaldTrump forget the words to the US national anthem?https://t.co/Gny2cIgm7H pic.twitter.com/6oFvVk21IP

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 9, 2018