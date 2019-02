Da se zalediš čim pogledaš: Ovako izgleda jak mraz u Sibiru (foto)

View this post on Instagram

Эto #sibirь, detka🌁 . Lično я v šoke ot holoda i soveršenno na nego ne bыla nastroena… . Pomnю,kak plыli s Sašeй v basseйne v Taйlande🏝i я govorю: «Nu vot,lюbimenьkiй,яnvarь mы v teple pereždali, v fevrale uže holoda ne budet,načnёt vse taяtь i dalьše vesna. Polučaetsя mы pobedili zimu🤪» . Davno я tak silьno gluboko ne zabluždalasь…😂 . Kak vы perenosite holod?🥶 . .#svežo #zabluždalasь #zima