Dačić: Borićemo se do kraja da PR ne uđe u Interpol

NJUJORK – Potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je večeras u Njujorku da će se Srbija boriti do kraja da Kosovo ne postane članica Interpola, ocenivši da su velike šanse da Srbija pobedi u toj borbi.

Upitan kolike su šanse da Kosovo bude primljeno u Interpol, Dačić je za RTS rekao da je teško odgovoriti na to pitanje, jer se Beograd „ne suočava sa Kosovom, već sa velikim lobiranjem zapadnih zemalja“.

„Mi se borimo i želimo da kažemo svima da je ovde u pitanju statusna stvar“, rekao je Dačić.

Kako je objasnio, Priština ne želi da uđe u Interpol da bi se borila protiv kriminala, već kako bi pokazala da je Kosovo nezavisna država, ravnopravna sa Srbijom.

„Mislim da je to, s jedne strane, sada i naša prednost jer države uviđaju da je to veoma opasno i borićemo se do kraja, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, uključujući predsednika Srbije, da se to ne desi“, rekao je šef srpske diplomatije.

On kaže da lično misli da su velike šanse da Srbija u toj borbi pobedi.

„Ali Vučić će se ljutiti ako kažem da će oni da dožive debakl, pa to neću reći. Reći ću u ponedeljak“, dodao je Dačić.

Govoreći o sednici Saveta bezbednosti UN, na kojoj je razmatran izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu Unmika, Dačić je rekao da je najvažnije da je Kosovo vraćeno na zasedanje SB UN, kao što je predviđeno Rezolucijom 1244.

Ocenio je da se diskusija odvijala u skladu sa već prethodno iznetim stavovima o statusu Kosova, ali je istakao da je mala razlika u odnosu na ranije sedice primetna u smislu da velike sile sada pozivaju na fleksibilnost svih strana u dijalogu, „što možda ranije nije bio slučaj jer se očekivalo da Srbija samo treba da prizna Kosovo“.

„Sa druge strane prisutne su težnje da oni pozivaju sve zemlje koje nisu to uradile da priznaju Kosovo, da glasaju za Interpol, pozivaju se i dalje na neke brojke, ali više nema preciznih brojki. Niko nije osporio moju tezu da je 10 država povuklo priznanje Kosova i ta brojka će na sledećim sednicama sigiurno biti sve manja“, rekao je Dačić.

On je dodao da je iskoristio priliku na sednici da ukaže na incidente koji su se dešavali na Kosovu i da je neophodno da postoji redovna dinamika koja će sagledavati stanje, „jer ono je krhko i može da dovede do različitih incidenata“.

„Izneo sam i naše opredeljenje da nastavimo dijalog, ali da taj dijalog mora da se zasniva na traženju zajedničkih interesa srpskog i albanskog naroda, na traženju kompromisa, a ne na nametanju jednostrano donete odluke od pre 10 godina. Od toga sigurno nema ništa, mi nećemo promeniti naš stav“, rekao je Dačić.

On je naglasio da je Srbija zahvalna Kini što je vratila Kosovo na dnevni red SB UN, uz podršku Rusije.

Šef diplomatije je podsetio da se sledeće godine menja sastav nestalnih članova SB UN, te naveo da trenutno nema dogovora da li će o Kosovu biti redovnih sednica ili ne.

„Mi jesmo za to da se postigne dogovor o dinamici, a ako se ne postigne, onda će se postupati na isti način kao i do sada, zavisno od toga ko je predsedavajući u tom mesecu“, rekao je Dačić.

(Tanjug)