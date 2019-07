Damnjanović: Nadam se pravdi, strepim od političke igre

BEČ – Poslanik Slobodarske partije Austrije (FPO) u bečkom parlamentu Nemanja Damnjanović smatra da je dobro što je tužilaštvo specijalnog suda za ratne zločine OVK odlučilo da pozove Ramuša Haradinaja na saslušanje kao osumnjičenog jer je mnogo toga u ranijim suđenjima ostalo nejasno, ali istovremeno izražava strepnju da bi on ponovo mogao izbeći odgovornost i da će se na Kosovo vratiti politički još snažniji.

„Pozdravljam ponovno pokretanje postupka protiv Haradinaja, jer je poznato da se on dovodi u vezu sa mnogim zločinima nad civilima tokom oružanih sukoba na Kosovu. Pozdravljam i njegovu odluku da podnese ostavku na političku funkciju, ali isto tako smatram da je to učinio jer je siguran da će se brzo vratiti iz Haga i da će mu to doneti velike političke poene. Njegovo jačanje doprineće samo daljem jačanju onih struja u Prištini koje ne žele kompromis sa Beogradom“, istakao je on.

Damnjanović za Tanjug podseća da je Haradinaj uvođenjem taksi prekinuo dijalog sa Beogradom i da je, i pored kritika međunarodne zajednice, nastavio da vrši pritisak na vlasti u Beogradu želeći da im nametne priznanje nezavisnosti.

„Nadam se da će Specijalni sud stvarno deliti pravdu i osuditi one koji su počinili zločine. Na žalost, sudeći po prošlosti, malo je verovatno da će političari iz Prištine biti suočeni sa kaznama. Međunarodna zajednica trebalo bi sada odlučno da deluje i zločince kazni i tako omogući Prištini da krene u novi dijalog sa Beogradom“, istakao je on.

Damnjanović naglašava da se za kosovski problem mora naći rešenje, a to je moguće samo kompromisom.

„Održivo rešenje je moguće samo kompromisom, a konačno rešenje ovog problema od suštinskog je značaja za mir i budućnost cele Jugoistočne Evrope“, poručuje austrijski poslanik.

(Tanjug)