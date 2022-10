Dan: Migranti preko CG prelaze u BiH, a potom u EU

PODGORICA – Migranti u Pljevlja dolaze iz Podgorice, a potom odlaze do prevoja Vrace, odakle nastavljaju put preko Poblaća i dalje do Goražda, a onda autobusima do Bihaća.

Iako granične službe u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i u Crnoj Gori, često pokušavaju da ometu migrante iz azijskih zemalja na putu prema zemljama Evropske unije (EU), kolone migranata svakodnevno preko Pljevalja prelaze u BiH, piše portal podgoričkog Dana.

Meštani pograničnih sela kažu da je maršruta kretanja vidna, jer migranti iza sebe ostavljaju velike količine smeća. Posebno se baca ambalaža od prehrambenih proizvoda, ali i garderoba.

„Migranti svakodnevno prolaze. Trenutno ne prave neku veću štetu lokalnom stanovništvu. Najveća je šteta što svuda iza sebe ostavljaju velike količine smeća, kojim na neki način označavaju maršrutu kretanja“, kaže predsednik Mesne zajednice Poblaće Goran Laković, uz pojašnjenje da kod lokalnog stanovništva i dalje postoji strah od migranata.

Laković kaže da je tokom proleća i tokom prošle godine bilo dosta neprilika sa migrantima jer su provaljivali u kuće i pljačkali imovinu lokalnog stanovništva.

„Strah postoji jer se kreću u većim grupama, a lokalno stanovništvo je većinom staračko“, kazao je Laković.

Prema priči meštana Poblaća i Boljanića, migranti se tokom dana, kada napuste Pljevlja, grupišu na lokaciji Vrace. Potom se sa ovog prevoja spuštaju u selo Poblaće odakle nastavljaju put prema teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na taj način migranti zaobilaze zvanični granični prelaz Crne Gore, Savine Vode. Krećući se tom maršrutom oni zaobilaze i granični prelaz Bosne i Hercegovine, Mostinu. Pešice se spuštaju prema Goraždu, odakle nastavljaju put dalje.

Kada je u pitanju kretanje migranata u Pljevljima, oni se najčešće sreću u okolini autobuske stanice, u gradskom parku u neposrednoj blizini Pošte, kao i u samom centru grada. Najčešće se kreću u manjim grupama, a dešava se da kroz centar naiđe i veća grupa migranata.

„Iz samog Goražda postoji organizovan autobuski saobraćaj gde se migranti prevoze do Bihaća, a onda put dalje vodi u Hrvatsku, odnosno ulazi se u Evropsku uniju, kaže izvršni direktor NVO „Breznica“ Milorad Mitrović, navodeći da migranti sve više idu maršrutom preko Pljevalja i planine Kovača.

Mitrović ističe da se u javnosti sve manje priča o migrantima, kao da se ništa ne dešava. On napominje da se slabije pominje i maršruta iz pravca Pljevalja i mesta Šula, gde se prelazi u Bosnu i Hercegovinu na delu fočanske opštine.

