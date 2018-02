Dan pred otvaranje ZOI, izbio požar kod Olimpijskog sela (foto)

Samo dan pred zvaničan početak Zimskih olimpijskih igara u Južnoj Koreji izbio je požar kod Olimpijskog sela, a posetioci su putem mobilnih telefona upozoreni da ne prilaze.

A major fire broke out near the athlete's village for the PyeongChang Winter Olympics in South Korea on Thursday morning. No casualties have been reported. pic.twitter.com/7uS6aHZI7A

— People's Daily,China (@PDChina) February 8, 2018