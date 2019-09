Danas ističe rok sporazuma trojice lidera, dogovora nema

BANJALUKA – Danas ističe rok za ispunjenje zadataka iz sporazuma koji su potpisali lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA o formiranju vlasti na državnom nivou, a dogovora nema i izvesno je da ga neće ni biti, prenela je RTRS.

Dogovora neće biti, jer je, kako se navodi, političko Sarajevo uslovilo Srpsku još jednim korakom ka članstvu u NATO.

Na optužbe aktuelnog predsedavajućeg Predsedništva BiH, Željka Komšića, da srpski član tog tela, Milorad Dodik, blokira dogovor zbog Rusije, uzvratila je predsednica RS Željka Cvijanović.

Cvijanović je, naime, poručila da zbog vlasti u Sarajevu, Republika Srpska neće žrtvovati svoje političke stavove, volju naroda i Rezoluciju Narodne skupštine.

Istakla je da se neformiranjem vlasti urušava dodatno poverenje u BiH.

„Pitajte građane Republike Srpske i isto tako će vam reći. Znači, neko manipuliše, neko se igra izbornom voljom građana. Igraju se rezultatima izbora, ali i ustavnom pozicijom Republike Srpske, a na to niko nema pravo“, istakla je Cvijanović za RTRS.

Poručila je da je jasna većina na nivou BiH i da ne postoje druge većine, kako to opozicija u Srpskoj govori.

Sporazum lidera Stranke demokratske akcije (SDA), Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) o Principima formiranja vlasti na državnoj razini istekao je danas.

Potpisivanjem sporazuma lideri SDA, Bakir Izetbegović, SNSD, Milorad Dodik, i HDZ BiH, Dragan Čović, su se u prisustvu šefa Delegacije EU u BiH Larsa Gunara Vigemarka, obavezali da će formirati novi saziv Saveta ministara u roku od mesec dana, ali se to nije dogodilo.

Opšti izbori u BiH održani su pre gotovo godinu dana, a Savet ministara, na čijem čelu bi trebalo da bude predstavnik SNSD, još nije formiran.

Takođe, nisu formirane ni vlade na nivou Federacije BiH i još neki nivoi vlasti u kantonima.

Glavna prepreka za dogovor je navodno odbijanje Dodika da prihvati Godišnji nacionali plan (ANP), koji Republika Srpska vidi kao još jedan korak ka članstvu BiH NATO Alijansi.

Izbor kandidata SNSD za predsedavajućeg Saveta ministara Zorana Tegeltije, koji je prošao sve bezbednosne provere, slanjem ANP-a u Brisel je beskompromisno uslovila Izetbegovićeva SDA, a podržao ih je i hrvatski član Predsedništva Komšić, koji je, inače, u to telo izabran glasovima Bošnjaka.

Sada su sve oči uprte u Dodika i Republiku Srpsku s obzirom na to da je on najavio da će, ako Tegeltija ne bude imenovan za predsedavajućeg Saveta ministara, odnosno ako do dogovora lidera ne dođe, predložiliti NSRS odlučivanje o povlačenju saglasnosti za formiranje državnih institucija.

Čović smatra da je mesec dana „prokockano“, a potpis koji su, kaže, stavili je bio toliko snažan da je bilo za očekivati da se dogodi formiranje vlasti, preneo je portal Dnevnik.

Vigemark, koji je svojim prisustvom podržao sporazum trojice lidera, pak, predložio da se razmotri mogućnost održavanja novih izbora u BiH.

(Tanjug)