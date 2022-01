Danas posthumni album Dejvida Bouvija “Toy”

LONDON – Objavljivanje poslednjeg albuma slavnog britanskog muzičara Dejvida Bouvija pod nazivom “Toy”najavljen je za danas, povodom obeležavanja 75 godina od njegovog rođenja.

Pesme su snimljene nakon nastupa na Glastonberi festivalu 2000. i još tada je bilo planirano da album bude objavljen te iste godine, međutim, odluka izdavačke kuće je bila da Bouvi snimi kompletno novi materijal.

Diskografska kompanija “Warner Ćappell Music” (WCM) i “David Bowie Estate”, u prvim danima ove 2022. godine, objavili su da je WCM preuzeo globalna izdavačka prava na katalogu autorskih pesama rok muzičara.

Tako su pesme sa ovog izdanja postale deo legende o Dejvidovom „izgubljenom albumu“, a onda, pre deset godina izdanje je objavljeno online, dok će 8. januara album „Toy“ biti objavljen u punom sjaju i svim formatima – CD, vinil.

Tokom pomenute sesije iz 2000, predstavnik žanra “glam rock” David Bowie (1947-2016) je ponovo interpretirao čuvene pesme koje je snimio u periodu od 1964. do 1971. godine.

Na ovom izdanju zastupljene su pesme „In The Heat of the Morning“ (1968) sa gudačkim deonicama koje su preuzete sa originalne demo verzije, „Shadow Man“, a Bouvi je tom prilikom ponovo snimio i svoj prvi singl „Liza Jane“ (1964).

Dogovor sa velikom muzičkom kompanijom obuhvata kompletan opus Bouvija – stotine pesama iz karijere koja je trajala šest decenija.

Slavni britanski muzičar, pevač, kompozitor, producent, ali i glumac – Dejvid Bouvi je preminuo 10. januara 2016. godine nakon 18 meseci borbe sa rakom, mirno i u krugu svoje porodice.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.