Davos: Zelenski traži „maksimalne“ sankcije Rusiji

DAVOS – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je danas tokom video obraćanja učesnicima Svetskog ekonomskog foruma u Davosu da se Rusiji uvedu „maksimalne“ sankcije.

Prema njegovim rečima, sankcije moraju da budu najstrože moguće kako bi se „zaustavila ruska agresija“.

On je ukazao da to podrazumeva naftni embargo, blokadu svih banaka i potpunu zabranu trgovine za Rusiju, ocenivši da bi to bio presedan koji bi imao efekat u decenijama koje dolaze, prenosi AP.

„Sankcije moraju biti maksimalne kako bi i Rusija, ali i svaki drugi potencijalni agresor morao da se zamisli nad posledicama pre nego što pokrene brutalni rat protiv susedne zemlje“, rekao je Zelenski.

„Istorija je na prekretnici, ovo je zaista trenutak kada se odlučuje da li će gruba sila vladati svetom“, naveo je ukrajinski predsednik u obraćanju učesnicima konferencije.

On se založio za potpuno povlačenje stranih kompanija iz Rusije, preneo je Rojters.

Zelenski je dodao da će jače sankcije Rusiji, uključujući embargo na naftu, odvratiti druge zemlje koje razmatraju upotrebu grube sile od njihovih namera.

On je ocenio da bi desetine hiljada ljudskih života bile spasene da je Ukrajina „ođednom dobila u februaru 100 odsto potreba“ u smislu oružja, finansiranja, političke podrške i sankcija Rusiji.

Zelenski je iskoristio obraćanje forumu u Davosu i da kaže da da je u ruskom vazdušnom napadu na selo Desna, koje se nalazi u severnom ukrajinskom regionu Černihiv, prošlog utorka poginulo 87 ljudi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.