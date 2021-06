Demonstranti stižu uoči Samita G7 u Kornvolu

KARBIS BEJ – Na stotine demonstranta obučenih u dečje kostime iz Pokemona okupilo se na jugozapadu Engleske kako bi zahtevali od vodećih svetskih lidera, među kojima su predsednik SAD DŽo Bajden i premijer Velike Britanije Boris DŽonson, da se pozabave pitanjima klimatskih promena, gladi i kovidom-19.

Lideri zemalja G7 su se okupili u oblasti Kornvol u Engleskoj, pa je zbog njih došlo na desetine grupa raznih aktivista koji žele javno da pošalju poruku zapadnoj političkoj eliti, preneo je Rojters.

Lideri iz SAD, Japana, Italije, Nemačke, Francuske i Kanade su se danas pridružili domaćinu DŽonsonu povodom trodnevnog samita u rizortu sela Karbis bej u Kornvolu.

„Želimo da svetski lideri daju nadu svetu, to znači da treba da prestanu da se šepure i da počnu da dele novac, vakcine i tehnologiju kojom bi se vakcinisao svet i dogovore istorijski dogovor o klimi“, rekao je DŽejmi Dramond iz grupe „Krek of the krajzis“.

Na hiljade britanskih policajaca je došlo u Kornvol, kako bi osigurali bezbedan Samit G7, ali neki planirani protesti demonstranata će biti bučni, uznemiravajući i nervirajući, dodaje se u tekstu britanske novinske agencije.

Policija je danas uhapsila sedam osoba nakon što su zaustavil dva automobila puna farbe, dimnih bombi i megafona.

„Nastavićemo da podržavamo održavanje sigurnih i legalnih porotesta, ali kriminalne aktivnosti i rušenje javnog mira neće biti tolerisano“, navela je lokalna policija.

Međutim, demonstranti su optužili policiju da koristi represivne mere.

„Situacija je obrnuta. Samit G7 je uznemirio nas, a ne mi njih“, poručio je jedan od demonstranata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.